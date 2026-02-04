Нижегородка сдала в ломбард золото на 4,5 млн рублей и отдала деньги аферистам

67-летняя жительница Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных аферистов и лишилась всех своих сбережений, а также драгоценностей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По словам женщины, ей начали звонить неизвестные и представлялись то сотрудниками фирмы по замене домофонов, то работниками портала "Госуслуги", то даже полицейскими. Злоумышленники убедили женщину, что её сбережения находятся под угрозой и могут быть похищены. Чтобы "спасти" деньги, они потребовали от неё задекларировать средства.
Поверив в эту историю, пенсионерка сняла со своих банковских счетов 1 100 000 рублей и перевела их через банкоматы на указанные ей счета.
Но на этом история не закончилась. Они сообщили, что в опасности также находятся её ювелирные украшения. Под давлением она сдала драгоценности в несколько ломбардов, а вырученные 4 562 000 рублей передала неизвестному мужчине прямо на улице Славянская, аккуратно упаковав деньги в обычный полиэтиленовый пакет.
Общий ущерб составил 5 662 000 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проводят расследование.
Полицейские призывают граждан быть внимательными при общении с незнакомцами по телефону. Не стоит сообщать посторонним личные данные, информацию о сбережениях, банковских картах и имуществе. При подозрительных звонках необходимо сразу завершить разговор и не выполнять никаких указаний. Мошенники часто давят на эмоции, торопят и просят сохранять всё в тайне. В подобных ситуациях важно сохранять спокойствие, советоваться с близкими и при необходимости обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что 5 лет колонии получил нижегородец, который в течение нескольких лет притворялся сотрудником ФСО и разводил людей на деньги.
