Движение на улице Лоскутова будут ограничивать из-за хоккейных матчей

Движение на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за хоккейных матчей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Ограничения будут действовать 9 и 11 февраля с 14:00 до 21:00 на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничений. Машины, оставленные на проезжей части, будут перемещены принудительно.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что видеокамеры и знаки "Въезд запрещен" установили на Большой Покровской.
