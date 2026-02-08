Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Движение на улице Лоскутова будут ограничивать из-за хоккейных матчей

08 февраля 2026 16:29 Общество
Движение на улице Лоскутова будут ограничивать из-за хоккейных матчей

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Движение на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за хоккейных матчей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

Ограничения будут действовать 9 и 11 февраля с 14:00 до 21:00 на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Водителей просят заранее убрать автомобили из зоны ограничений. Машины, оставленные на проезжей части, будут перемещены принудительно. 

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что видеокамеры и знаки "Въезд запрещен" установили на Большой Покровской. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Транспортные ограничения
