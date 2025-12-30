Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Новые платные парковки могут появиться в Нижнем Новгороде в 2026 году

Новые платные парковки могут появиться в Нижнем Новгороде в 2026 году

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородский мэр Юрий Шалабаев допускает появление новых платных парковок в городе с 2026 года. Об этом стало известно на встрече градоначальника с журналистами 30 декабря, передает НИА "Нижний Новгород".

По его словам, такие изменения обсуждаются совместно с концессионером, который управляет парковочным пространством приволжской столицы.

Юрий Шалабаев отметил, что платные парковки — это неотъемлемая часть современного мегаполиса. Изначально планировалось создать около 6900 платных парковочных мест, сейчас их около 5000. Сокращение произошло в связи с благоустройством территорий, созданием пешеходных зон и необходимостью обеспечения транспортной безопасности. 

При этом мэр подчеркнул, что сокращение парковочных мест не является самоцелью. Город старается соблюдать баланс между интересами автомобилистов, пешеходов и туристов. В частности, создание пешеходных зон в центре, например на Малой Покровской, улучшает пешеходную связь и делает городскую среду комфортнее.

"У нас есть определенный запас по парковочным местам, который мы предлагаем концессионеру для возможного расширения платного парковочного пространства. Сейчас эти участки находятся в стадии рассмотрения. В частности, речь идет об участке на улице Совнаркомовской, о парковке на площади Горького — сейчас она бесплатная, но, на мой взгляд, ее вполне логично было бы сделать платной. Также рассматриваются парковки у Пакгаузов на Стрелке: там можно организовать как открытую, так и закрытую платную стоянку" — пояснил Юрий Шалабаев.

Интересно, что на сегодняшний день доходы от штрафов за неоплату парковки все еще превышают поступления от самих платных парковок. Однако, по словам градоначальника, ситуация постепенно меняется. Он отметил, что дисциплина водителей напрямую зависит от регулярности штрафных уведомлений: когда они приходят стабильно, нижегородцы быстрее привыкают к необходимости оплачивать стоянку.

Ранее сообщалось, что в 2025 году от платных парковочных зон в городской бюджет поступило свыше 182,2 млн рублей: 75,9 млн рублей поступили напрямую от оплаты парковки, еще 106,3 млн — от штрафов за ее неоплату.

Также стало известно, что в декабре стала платной парковка у Дома связи в Нижнем Новгороде. 

