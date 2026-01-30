Движение транспорта ограничат около нижегородского парка 1 Мая до 20 марта

Фото:
Движение транспорта ограничат на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде. Это связано с сооружением монолитных участков трамвайных путей, пояснили в городском дептрансе.
Ограничения на указанном участке будут действовать с 7:00 1 февраля до 22:00 20 марта текущего года. Прямо проехать от Октябрьской Революции в сторону улицы Обухова не получится. В остальных направлениях движение сохранится полностью, однако будет сужена проезжая часть.
Водителей просят быть внимательнее и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что старт реконструкции трамвайных путей на улице Игарской переносится на 21 февраля из-за погодных условий. При этом начало работ на Лапшихе по-прежнему запланировано на 1 февраля.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+