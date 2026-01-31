Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Последние новости рубрики Общество
31 января 2026 11:27Движение по Мызинскому путепроводу ограничат до конца лета
31 января 2026 10:24Коммунальщики устраняют последствия аварии на улице Ковалихинской
31 января 2026 09:54Уроженец Лысковского округа Алексей Суров погиб на СВО
31 января 2026 09:25Число уборочной техники на дорогах Нижнего Новгорода удвоили
31 января 2026 07:02Еще 30 видов животных включили в Красную книгу Нижегородской области
30 января 2026 19:47Предельную сумму социальных налоговых вычетов предложили увеличить в 2 раза
30 января 2026 19:22Нижегородцы могут рассказать о склонениях к аборту на Сохрани.рф
30 января 2026 18:40Нижегородские леса обследовали на площади более 3 тысяч гектаров
30 января 2026 18:181617 мигрантов выслали из Нижегородской области в прошлом году
30 января 2026 18:04В Шахунском округе отремонтировали инфекционное отделение ЦРБ и ФАП в деревне Акаты
Общество

Движение по Мызинскому путепроводу ограничат до конца лета

31 января 2026 11:27 Общество
Движение по Мызинскому путепроводу ограничат до конца лета

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на путепроводе, расположенном рядом с Мызинским мостом, стартовала подготовка к третьему этапу капитального ремонта. Об этом сообщает МКУ "ГУММиД".

В рамках подготовительных мероприятий специалисты начали очищать мост от снега, демонтировать временные ограждения на центральных полосах и устанавливать новые ограждения на правой полосе, идущей в сторону верхней части города. Будет выполнена установка временной дорожной разметки, дорожных знаков и световой сигнализации.

С 7 утра 2 февраля вводится временное ограничение движения: крайние правые полосы закроют, а проезд будет осуществляться по центральным полосам в обоих направлениях.

Ремонтные работы планируют возобновить в марте, когда стабилизируются погодные условия. Полностью движение по путепроводу планируется открыть досрочно, в августе 2026 года.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт был выполнен на дороге около Мызинского моста после обращений нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Мызинский мост Ремонт дорог Ремонтные работы
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
