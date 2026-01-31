Движение по Мызинскому путепроводу ограничат до конца лета Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на путепроводе, расположенном рядом с Мызинским мостом, стартовала подготовка к третьему этапу капитального ремонта. Об этом сообщает МКУ "ГУММиД".

В рамках подготовительных мероприятий специалисты начали очищать мост от снега, демонтировать временные ограждения на центральных полосах и устанавливать новые ограждения на правой полосе, идущей в сторону верхней части города. Будет выполнена установка временной дорожной разметки, дорожных знаков и световой сигнализации.

С 7 утра 2 февраля вводится временное ограничение движения: крайние правые полосы закроют, а проезд будет осуществляться по центральным полосам в обоих направлениях.

Ремонтные работы планируют возобновить в марте, когда стабилизируются погодные условия. Полностью движение по путепроводу планируется открыть досрочно, в августе 2026 года.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт был выполнен на дороге около Мызинского моста после обращений нижегородцев.