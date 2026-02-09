Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Парковка возле нижегородского Дома связи станет платной с 10 марта

09 февраля 2026 17:53 Общество
Парковка возле нижегородского Дома связи станет платной с 10 марта

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

С 10 марта в Нижнем Новгороде начнет работу новая платная парковка в районе площади Горького. Она расположится у дома №56 по улице Большая Покровская, сообщили в пресс-службе мэрии.

Парковочная зона будет рассчитана на 51 машино-место. Из них шесть предназначены для водителей с ограниченными возможностями, а два — для электромобилей.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, запуск новой стоянки направлен на разгрузку улично-дорожной сети и решение проблемы нехватки парковочных мест в центре города.

"Введение в эксплуатацию новой зоны платной парковки поспособствует решению проблемы нехватки парковочных мест, снизит нагрузку, а также сделает более комфортным нахождение и передвижение автомобилистов на улично-дорожной сети, в частности в районе площади Максима Горького", — отметили специалисты центра.

Парковка будет платной в дневное время — с 8:00 до 20:00. В ночные часы, по выходным и праздничным дням автомобилисты смогут оставлять машины бесплатно.

Оплатить парковку можно через паркоматы, на сайте parkovkinn.ru, в мобильном приложении "RuParking", по СМС на номер 7522 или с помощью абонемента. На всех платных стоянках действует система предоплаты — внести оплату необходимо в течение первых 15 минут после въезда.

Ранее сообщалось, что в 2026 году платные парковки в Нижнем Новгороде не подорожают. При этом могут появиться новые платные парковочные зоны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

