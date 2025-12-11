Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Сервис по оплате парковок в Нижнем Новгороде предложили внести в "белый список"

11 декабря 2025 17:17
Сервис по оплате парковок в Нижнем Новгороде предложили внести в белый список

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Вопрос о включении сервиса оплаты парковок в перечень ресурсов, доступных при ограниченном мобильном интернете, подняли в думе Нижнего Новгорода. С инициативой выступил депутат Кирилл Карташев на заседании комиссии по социальной политике, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Депутаты рассмотрели и одобрили поправки в положение о платных парковках. Изменения были внесены в связи с недавно принятым областным законом, по которому многодетные семьи смогут бесплатно парковаться на всех принадлежащих им автомобилях. Ранее такая возможность распространялась только на одно транспортное средство.

Карташев поинтересовался у директора дептранса Андрея Житникова: "Многие жители сейчас сталкиваются с ограничениями интернета. Сейчас оплата парковок с ограничением интернета невозможна. Можете ли вы посодействовать, чтобы приложение внесли в нижегородский реестр?".

Чиновник пообещал проработать вопрос и доложить о результатах депутатам.

В свою очередь депутат Роман Пономаренко предложил предоставить людям с инвалидностью право бесплатной парковки на всех платных местах. Житников напомнил, что на улично-дорожной сети предусмотрены специализированные места для таких водителей.

"Если место заставлено, у нас ездят эвакуаторы. Понятно, что сотрудников ГИБДД не хватает. Но уже вошло в практику: если специализированное место занято, человек звонит в 112, и туда высылают наряд ГИБДД", — отметил, добавив, что предложение депутата также возьмет в разработку. 

Ранее сообщалось, что три цифровые платформы Нижегородской области вошли в обновленный "белый список" Минцифры России. Это "Карта жителя Нижегородской области", "Сервис оплаты проезда в общественном транспорте" и "Электронный журнал/ дневник". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

