В Нижнем Новгороде создадут единую систему городских парковок

Фото:
Нижегородские власти рассматривают возможность объединения всех парковок столицы Приволжья в единую структуру с общей информационной системой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве.
Отмечается, что уже действующие платные парковки также планируется интегрировать в общую систему.
Благодаря общей цифровой платформе автомобилисты смогут в режиме реального времени получать информацию о загруженности парковок, тарифах и правилах использования.
Однако говорить о сроках запуска пока рано — реализация проекта находится на стадии разработки.
Ранее сообщалось, что 93,7 млн рублей штрафов выписали нижегородцам с начала года за неоплату парковок.
