Общество

В Нижнем Новгороде создадут единую систему городских парковок

11 ноября 2025 15:01 Общество
В Нижнем Новгороде создадут единую систему городских парковок

Фото: Ксения Денисова

Нижегородские власти рассматривают возможность объединения всех парковок столицы Приволжья в единую структуру с общей информационной системой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что уже действующие платные парковки также планируется интегрировать в общую систему.

Благодаря общей цифровой платформе автомобилисты смогут в режиме реального времени получать информацию о загруженности парковок, тарифах и правилах использования.

Однако говорить о сроках запуска пока рано — реализация проекта находится на стадии разработки.

Ранее сообщалось, что 93,7 млн рублей штрафов выписали нижегородцам с начала года за неоплату парковок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных