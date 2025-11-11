В Нижнем Новгороде создадут единую систему городских парковок Общество

Фото: Ксения Денисова

Нижегородские власти рассматривают возможность объединения всех парковок столицы Приволжья в единую структуру с общей информационной системой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что уже действующие платные парковки также планируется интегрировать в общую систему.

Благодаря общей цифровой платформе автомобилисты смогут в режиме реального времени получать информацию о загруженности парковок, тарифах и правилах использования.

Однако говорить о сроках запуска пока рано — реализация проекта находится на стадии разработки.

Ранее сообщалось, что 93,7 млн рублей штрафов выписали нижегородцам с начала года за неоплату парковок.