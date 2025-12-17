Более 182 млн рублей получил Нижний Новгород от платных парковок

Платные парковочные зоны в Нижнем Новгороде принесли в городской бюджет свыше 182,2 млн рублей в 2025 году. Такие данные предоставили НИА "Нижний Новгород" в мэрии.
Согласно информации, из этой суммы 75,9 млн рублей поступили напрямую от оплаты парковки, еще 106,3 млн — от штрафов за ее неоплату.
При этом в городской администрации уточнили, что в настоящее время ведется анализ эффективности действующей схемы размещения платных парковок. Рассматриваются различные сценарии: как расширение платного парковочного пространства, так и исключение отдельных улиц из зоны действия платных стоянок.
Обсуждаются и возможные изменения тарифов. Стоимость парковки может быть как увеличена, так и снижена — в зависимости от уровня загруженности конкретных участков. Окончательные решения по этим вопросам пока не приняты.
Ранее сообщалось, что все парковки Нижнего Новгорода планируется объединить в единую структуру с общей информационной системой. Также стало известно, что за три года власти рассчитывают получить от платных парковок 263,5 млн рублей.
