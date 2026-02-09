Проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени

Фото:
Участок федеральной трассы М-12 "Восток" до Тюмени рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2026 году. О таких планах рассказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, пишет ТАСС.
Напомним, движение по трассе М-12 от Москвы до Казани открыли в 2023 году. Этот участок длиной 810 километров проходит, в том числе, и через Нижегородскую область.
"Новый скоростной коридор определит экономическую и логистическую динамику всего макрорегиона. Это событие поистине общенационального масштаба", - отметил Якушев.
После завершения работ протяженность трассы от Москвы до Тюмени должна составить около 1 961 километра.
Ранее сообщалось, что 2,8 млрд рублей направят на ремонт дорог возле М-12 в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+