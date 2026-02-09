Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Проходящую через Нижегородскую область трассу М-12 хотят продлить до Тюмени

09 февраля 2026 19:00 Общество
Фото: Александр Воложанин

Участок федеральной трассы М-12 "Восток" до Тюмени рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2026 году. О таких планах рассказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, пишет ТАСС.

Напомним, движение по трассе М-12 от Москвы до Казани открыли в 2023 году. Этот участок длиной 810 километров проходит, в том числе, и через Нижегородскую область.

"Новый скоростной коридор определит экономическую и логистическую динамику всего макрорегиона. Это событие поистине общенационального масштаба", - отметил Якушев.

После завершения работ протяженность трассы от Москвы до Тюмени должна составить около 1 961 километра.

Ранее сообщалось, что 2,8 млрд рублей направят на ремонт дорог возле М-12 в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 2,8 млрд рублей направят на ремонт дорог возле М-12 в Нижегородской области.

Дороги М-12
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
