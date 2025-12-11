Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 декабря 2025 10:312,8 млрд рублей направят на ремонт дорог около М-12 в Нижегородской области
11 декабря 2025 10:10Квоты на рабочие места для участников СВО могут ввести в Нижегородской области
11 декабря 2025 09:58Опубликован топ-5 самых "денежных" вакансий в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 18:39Химзавод за 18,4 млрд рублей собираются построить под Нижним Новгородом
10 декабря 2025 18:30Нижегородские компании участвуют в сессии "Сделано в России. Выбирают в мире"
10 декабря 2025 18:22Молодые инженеры ОМК представили инновационные разработки
10 декабря 2025 18:02Премия GIA укрепила роль инноваций в технологическом лидерстве России
10 декабря 2025 16:54Число коррупционных дел с участием нижегородских чиновников выросло в 4 раза
10 декабря 2025 16:47Проект ОМК внедрил ERP-систему и стал лидером отрасли по версии "1С"
10 декабря 2025 16:36Семинары для предпринимателей провели в Городце, Урене и Семенове
Экономика

2,8 млрд рублей направят на ремонт дорог около М-12 в Нижегородской области

11 декабря 2025 10:31 Экономика
2,8 млрд рублей направят на ремонт дорог около М-12 в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Миллиард рублей направят на восстановление поврежденных дорог в районе скоростной автомагистрали М-12 в Нижегородской области в 2026 году. Об этом стало известно 11 декабря в ходе заседания комитета Заксобрания по транспорту, передает НИА "Нижний Новгород". 

Как сообщил и.о. министра транспорта региона Андрей Ермолаев, о выделении средств на ремонт дорог, поврежденных в ходе стройки трассы М-12 в Нижегородской области, удалось договориться с федеральным центром.

По данным регионального минтранса, в следующем году регион получит на эти цели 1 млрд рублей, а в 2027 году - еще 1,8 млрд рублей.

"Планы большие, важные. Очень важно, что получим миллиард на восстановление этих дорог в следующем году, и закроем вопросы от районов", - отметил председатель транспортного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области восстановили более 135 км автодорог, пострадавших в ходе строительства федеральной трассы М-12.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги М-12 Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2025 08:00Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных