2,8 млрд рублей направят на ремонт дорог около М-12 в Нижегородской области

Миллиард рублей направят на восстановление поврежденных дорог в районе скоростной автомагистрали М-12 в Нижегородской области в 2026 году. Об этом стало известно 11 декабря в ходе заседания комитета Заксобрания по транспорту, передает НИА "Нижний Новгород".
Как сообщил и.о. министра транспорта региона Андрей Ермолаев, о выделении средств на ремонт дорог, поврежденных в ходе стройки трассы М-12 в Нижегородской области, удалось договориться с федеральным центром.
По данным регионального минтранса, в следующем году регион получит на эти цели 1 млрд рублей, а в 2027 году - еще 1,8 млрд рублей.
"Планы большие, важные. Очень важно, что получим миллиард на восстановление этих дорог в следующем году, и закроем вопросы от районов", - отметил председатель транспортного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области восстановили более 135 км автодорог, пострадавших в ходе строительства федеральной трассы М-12.
