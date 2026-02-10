В Лукоянове устраняют последствия обрушения крыши в детском саду Происшествия

Фото: администрация Лукояновского округа

В Лукоянове произошло обрушение кровли в здании детского сада №3 "Ромашка". На восстановление учреждения потребуется от полутора до двух месяцев. Эту информацию сайту pravda-nn.ru подтвердили в администрации Лукояновского округа.

О происшествии сообщили местные жители. По их словам, 8 февраля крыша детского сада частично обвалилась на второй этаж кирпичного здания и частично на землю. К счастью, в момент инцидента в детском саду никого не было. Никто не пострадал.

Всего в детском саду воспитываются 87 детей. Их временно распределили по другим учреждениям: малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет направили в детский сад №1, а детей от 3 до 7 лет — в детский сад №6. Свободных мест оказалось достаточно для всех.

Кроме того, по желанию родителей семь детей перевели в детский сад №8 "Березка", еще двоих — в Кудеяровский детский сад.

В администрации округа пояснили, что причиной обрушения стали продолжительные снегопады. Кровля не выдержала веса скопившихся снежных масс и дала провал.

В день происшествия в Лукоянове состоялось внеочередное заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Участники встречи обсудили дальнейшие действия, после чего были начаты обследования поврежденного здания и необходимые экспертизы.

В настоящее время администрация занимается поиском источников финансирования и подрядной организации для проведения ремонта. Восстановительные работы планируют завершить в срок от полутора до двух месяцев.

Ранее сообщалось, что плату за муниципальные детсады на 2026 год установили для Нижнего Новгорода и Кстова.