Спорт

Здание бывшего бассейна "Динамо" введут в эксплуатацию весной 2026 года

10 февраля 2026 10:37 Спорт
Здание бывшего бассейна Динамо введут в эксплуатацию весной 2026 года

Обновленное здание бывшего бассейна "Динамо" в центре Нижнего Новгорода планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Об этом ИА "Время Н" рассказал заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Олег Лекомцев. 

Напомним, бассейн "Динамо" построили в 1936 году, однако с 1990-х здание находилось в запущенном состоянии. Контракт на его восстановление заключен летом 2024 года, тогда же сообщалось, что на работы выделили 137 млн рублей. После завершения реконструкции в обновленном здании планируют открыть фитнес-центр и сауну, зал для бокса с рингом, студию для воздушной йоги, а также пространство для проведения групповых тренировок. Комплекс будет называться "Город Горький".

От идеи монтировать в здании бассейн отказались почти сразу. По словам Олега Лекомцева, серьезные проблемы выявились уже на этапе демонтажа чащи бассейна. Здесь не было даже полноценного фундамента. Кроме того, выяснилось, что конструкции сгнили, поэтому цоколь пришлось делать заново.

Как отметил директор подразделения КП "Регнедвижимость", выступающего заказчиком реконструкции, заслуженный мастер спорта России Андрей Гоголев, строительство нового бассейна обошлось бы более чем в 400 млн рублей.

Он отметил, что проект оказался крайне сложным, так как объект долго находился в плачевном состоянии. По его словам, от старого здания фактически сохранились только стены. В ходе работ демонтировали внутренние перегородки, разобрали чашу бассейна и смонтировали арматурный каркас по её периметру, полностью заменили кровлю и окна, а также усилили конструкции. 

"Через три месяца его запускаем, думаем, что в апреле — мае. Сначала здесь шли демонтажные работы, полностью разобрали третий этаж — он был самостроем и изначально не входил в проект. Место, которое почти 30 лет символизировало упадок в самом центре города, превращается в новый спортивный центр", — рассказал он.

По словам замминистра, оборудование уже закуплено и хранится на складе. Сейчас остаются отделочные работы, укладка напольных покрытий, монтаж тренажёров и установка мебели. 

Ранее сообщалось, что несколько крупных спортпроектов реализуют в Нижегородской области в 2026 году. 

Теги:
бассейн Ремонтные работы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных