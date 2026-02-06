Четыре детсада объединили в два в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде продолжается реорганизация муниципальных дошкольных учреждений — детский сад №74 присоединили к детскому саду №141, а детский сад №214 "Малышок" вошел в состав детского сада № 21. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.
После присоединения полные и сокращенные наименования, а также юридические и почтовые адреса детских садов №141 и №21 сохранятся без изменений. Основные цели и направления деятельности реорганизованных детских садов не изменятся. За работниками присоединяемых садов сохранятся трудовые права, с ними оформят новые отношения.
Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде 20 детских садов объединили в девять. Тогда в департаменте образования объяснили, что реорганизация направлена на оптимизацию помещений, кадров и финансирования. При этом здания всех учреждений продолжат использоваться по своему прямому назначению — для дошкольного образования.
