Четыре детсада объединили в два в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде продолжается реорганизация муниципальных дошкольных учреждений — детский сад №74 присоединили к детскому саду №141, а детский сад №214 "Малышок" вошел в состав детского сада № 21. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

После присоединения полные и сокращенные наименования, а также юридические и почтовые адреса детских садов №141 и №21 сохранятся без изменений. Основные цели и направления деятельности реорганизованных детских садов не изменятся. За работниками присоединяемых садов сохранятся трудовые права, с ними оформят новые отношения.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде 20 детских садов объединили в девять. Тогда в департаменте образования объяснили, что реорганизация направлена на оптимизацию помещений, кадров и финансирования. При этом здания всех учреждений продолжат использоваться по своему прямому назначению — для дошкольного образования.