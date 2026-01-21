В Чкаловском округе опровергли слухи о закрытии детсада в селе Чистое

Фото:
Администрация Чкаловского округа заявила, что детский сад в селе Чистое продолжит работу и в текущем, и в следующем учебном году. Оснований для его закрытия не выявлено.
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы планируемом закрытии дошкольного учреждения. Ее опубликовала местная жительница и блогер Ksunich_sh. Мать троих детей записала видеообращение с просьбой сохранить детсад.
По словам женщины, родителям предлагали возить детей в соседнее село, расположенное в 15 км от Чистого. При этом она подчеркнула, что в населенном пункте уже нет ни школы, ни аптеки.
В администрации Чкаловского округа поспешили успокоить блогершу.
"Вопрос организации работы образовательных учреждений в округе в 2026-2027 учебном году обсуждался в середине января на уровне управления образования округа. Информация о принятом решении по закрытию дошкольного учреждения в селе Чистое не соответствует действительности", - ответили представители окружной администрации.
Результаты анализа динамики численности детей дошкольного возраста в селе показали, что количество воспитанников позволяет сохранить учреждение.
