Общество

Контроль за неправильной парковкой усилят на Видяева в Нижнем Новгороде

10 февраля 2026 15:23 Общество
Фото: Александр Воложанин

Работу мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на улице Бориса Видяева в Нижнем Новгороде усилят для борьбы с несанкционированной парковкой. Все для того, чтобы  электробусы Э-4, Э-12 и Э-14 могли спокойно проезжать, сообщили в ЦРТС.

Ранее на данном участке неоднократно общественный транспорт не мог проехать из-за припаркованных машин и снежных заносов после снегопадов. Участок очистили от снега, но проблема с автомобилями сохранилась.

Водителям напоминают, что штраф за остановку и стоянку в зоне действия знака "Остановка запрещена" составляет 1,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что парковка возле нижегородского Дома связи станет платной с 10 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

