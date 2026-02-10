Контроль за неправильной парковкой усилят на Видяева в Нижнем Новгороде

Фото:
Работу мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на улице Бориса Видяева в Нижнем Новгороде усилят для борьбы с несанкционированной парковкой. Все для того, чтобы электробусы Э-4, Э-12 и Э-14 могли спокойно проезжать, сообщили в ЦРТС.
Ранее на данном участке неоднократно общественный транспорт не мог проехать из-за припаркованных машин и снежных заносов после снегопадов. Участок очистили от снега, но проблема с автомобилями сохранилась.
Водителям напоминают, что штраф за остановку и стоянку в зоне действия знака "Остановка запрещена" составляет 1,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что парковка возле нижегородского Дома связи станет платной с 10 марта.
