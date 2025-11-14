Еще несколько камер установили на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Фото:
На Окском съезде в Нижнем Новгороде установили дополнительные камеры фотовидеофиксации. Теперь вместо двух комплексов здесь работают сразу пять, сообщили в региональном ЦРТС.
Контроль за нарушителями усилили на отрезке дороги от Молитовского моста до площади Лядова. Новые камеры фиксируют выезд на полосу для общественного транспорта, превышение скорости, отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажиров, а также использование телефона за рулём.
Главная цель нововведения, подчеркивают в ведомстве — сделать движение на этом участке более безопасным и повысить приоритет общественного транспорта. Благодаря камерам автобусы смогут двигаться по расписанию, а интервалы между рейсами станут короче.
Ранее сообщалось, что на площади Горького заработала камера, которая фиксирует нарушения ПДД на переходе.
