Общество

Еще несколько камер установили на Окском съезде в Нижнем Новгороде

14 ноября 2025 19:00 Общество
На Окском съезде усилили контроль за нарушениями на выделенке

Фото: ЦРТС

На Окском съезде в Нижнем Новгороде установили дополнительные камеры фотовидеофиксации. Теперь вместо двух комплексов здесь работают сразу пять, сообщили в региональном ЦРТС.

Контроль за нарушителями усилили на отрезке дороги от Молитовского моста до площади Лядова. Новые камеры фиксируют выезд на полосу для общественного транспорта, превышение скорости, отсутствие ремней безопасности у водителя и пассажиров, а также использование телефона за рулём.

Главная цель нововведения, подчеркивают в ведомстве — сделать движение на этом участке более безопасным и повысить приоритет общественного транспорта. Благодаря камерам автобусы смогут двигаться по расписанию, а интервалы между рейсами станут короче.

Ранее сообщалось, что на площади Горького заработала камера, которая фиксирует нарушения ПДД на переходе.

Теги:
движение Общественный транспорт ПДД
