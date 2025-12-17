Еще одну камеру установили возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦРТС

В районе Московского вокзала на площади Революции установили третью камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ЦРТС.

Решение об усилении контроля приняли для повышения безопасности пешеходов и общественного транспорта на одном из самых загруженных транспортных узлов города. В центре отметили, что дополнительная камера позволяет оперативнее выявлять нарушителей и упорядочивать движение в зоне вокзала.

Как отметил и.о. директора ГКУ НО "ЦРТС" Александр Бачурин, Московский вокзал — это зона повышенной опасности, и усиление контроля за остановкой автомобилей в неположенных для этого местах играет ключевую роль в формировании дисциплинированной культуры вождения.

С начала декабря более 1000 водителей получили штрафы за остановку в запрещенных местах. Санкция за остановку под знаком 3.27 "Остановка запрещена" составляет 1500 рублей.

Напомним, что в ноябре дополнительные камеры фотовидеофиксации установили на Окском съезде. Также на площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе.