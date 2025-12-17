Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2025 17:48Еще одну камеру установили возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде
17 декабря 2025 17:33Чайковский и Вивальди звучат в нижегородских школах вместо привычных звонков
17 декабря 2025 17:20Перевозчика нашли на нижегородский маршрут №83
17 декабря 2025 16:51Благодаря компании Эн+ в Нижнем Новгороде открылось креативное пространство для молодежи
17 декабря 2025 16:39Отмену налички в нижегородском транспорте перенесли на полгода
17 декабря 2025 16:22100 тысяч детей приняли участие в конкурсе рисунков о раздельном сборе мусора
17 декабря 2025 16:15Экспертиза одобрила коррекцию проекта нижегородского террасного парка
17 декабря 2025 16:00Нижегородцам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для желудка
17 декабря 2025 15:24"СВОй бизнес": в Лысково прошел семинар для участников СВО
17 декабря 2025 15:21HR-специалист Ничуговская раскрыла, к чему готовиться сотрудникам и соискателям в 2026 году
Общество

Еще одну камеру установили возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде

17 декабря 2025 17:48 Общество
Еще одну камеру установили возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде

Фото: ЦРТС

В районе Московского вокзала на площади Революции установили третью камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ЦРТС.

Решение об усилении контроля приняли для повышения безопасности пешеходов и общественного транспорта на одном из самых загруженных транспортных узлов города. В центре отметили, что дополнительная камера позволяет оперативнее выявлять нарушителей и упорядочивать движение в зоне вокзала.

Как отметил и.о. директора ГКУ НО "ЦРТС" Александр Бачурин, Московский вокзал — это зона повышенной опасности, и усиление контроля за остановкой автомобилей в неположенных для этого местах играет ключевую роль в формировании дисциплинированной культуры вождения.

С начала декабря более 1000 водителей получили штрафы за остановку в запрещенных местах. Санкция за остановку под знаком 3.27 "Остановка запрещена" составляет 1500 рублей.

Напомним, что в ноябре дополнительные камеры фотовидеофиксации установили на Окском съезде. Также на площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПДД Транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 17:48На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе
06 ноября 2025 13:00Камеру на проспекте Гагарина признали исправной после проверки
18 сентября 2025 13:57Камеры на Гагарина и Окском съезде начали фиксировать водителей с телефонами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных