Еще одну камеру установили возле Московского вокзала в Нижнем Новгороде

Фото:
В районе Московского вокзала на площади Революции установили третью камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ЦРТС.
Решение об усилении контроля приняли для повышения безопасности пешеходов и общественного транспорта на одном из самых загруженных транспортных узлов города. В центре отметили, что дополнительная камера позволяет оперативнее выявлять нарушителей и упорядочивать движение в зоне вокзала.
Как отметил и.о. директора ГКУ НО "ЦРТС" Александр Бачурин, Московский вокзал — это зона повышенной опасности, и усиление контроля за остановкой автомобилей в неположенных для этого местах играет ключевую роль в формировании дисциплинированной культуры вождения.
С начала декабря более 1000 водителей получили штрафы за остановку в запрещенных местах. Санкция за остановку под знаком 3.27 "Остановка запрещена" составляет 1500 рублей.
Напомним, что в ноябре дополнительные камеры фотовидеофиксации установили на Окском съезде. Также на площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе.
