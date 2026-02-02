Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Цифровую платформу управления транспортом хотят создать в Нижегородской области

02 февраля 2026
Цифровую платформу управления транспортом хотят создать в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижегородской области планируют реализовать проект по созданию цифровой платформы управления транспортной системой под названием "Спутник". Инициатива включена в перечень концессионных соглашений, которые планируется заключить в 2026 году.

Объем инвестиций в реализацию платформы оценивается в более чем 1,69 млрд рублей. В состав объекта войдут "Единая платформа управления транспортной системой "Спутник", специализированное ПО для учета, мониторинга и автоматизации обслуживания инфраструктуры интеллектуальных транспортных систем, система прогнозирования и аналитики ДТП, а также стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, серверное и технологическое оборудование, необходимое для полноценного функционирования цифровой инфраструктуры.

Проект предусматривает этапы проектирования, строительства и последующей эксплуатации. Срок создания объекта после подписания концессионного соглашения составит до 31,5 месяца.

Ранее сообщалось, что более 25 тысяч кв. метров жилья спроектировали в Ольгине с использованием отечественного программного обеспечения, основанного на технологиях информационного моделирования. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных