Общество

Нижегородская область вошла в топ-7 счастливых регионов России

10 февраля 2026 18:12 Общество
Нижегородская область вошла в топ-7 счастливых регионов России

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область попала в число регионов России с наибольшей долей счастливых жителей по данным исследования сервиса Работа.ру.

В опросе приняли участие более 3200 респондентов из разных регионов страны. Участников просили оценить уровень счастья по шкале от 1 до 5 баллов. В топ вошли регионы, где больше всего людей поставили себе 4-5 баллов.

Медианное значение счастья по России составило 3 балла, при этом в зависимости от региона показатель заметно различался.

Больше всего респондентов с оценками 4 и 5 баллов оказалось в Свердловской области (58%), Новосибирской области (57%) и Краснодарском крае (54%). Далее в рейтинге идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (49%), Москва и Московская область (48%), Республика Татарстан (44%). Нижегородская область также вошла в список — здесь доля счастливых респондентов составила 36%.

Отдельно участникам задали вопрос о готовности уехать из родного города "в погоне за счастьем". Такой вариант выбрали 35% опрошенных. Чаще всего о готовности к переезду говорили жители Самарской и Воронежской областей, а также Ставропольского края — там этот показатель превышал 40%.

Реже планы переезда отмечали в регионах с более высоким уровнем счастья. Так, в Москве и Московской области о готовности уехать сообщили 7% респондентов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 8%, в Республике Татарстан — 11%, в Нижегородской области — 14%, в Краснодарском крае — 17%.

Независимо от региона, чаще всего ощущение счастья опрошенные связывали с семьей — так ответили 54% участников исследования. Общение с друзьями и родственниками назвали важным 46% респондентов, наличие рядом любимого человека — 34%.

Для 29% участников значимы городская инфраструктура и благоустройство, а 28% выделили красивую природу. Развлечения и отдых важны для 25% опрошенных, а любимая работа вдохновляет 24%.

Напомним, что ранее похожий опрос проводил сервис Super Job. Тогда выяснилось, что счастливым себя считают 80% жителей Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных