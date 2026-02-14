Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме на Усиевича в Нижнем Новгороде Общество

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу, связанному с нарушением прав жителей аварийного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Речь о многоквартирном доме на улице Усиевича в Ленинском районе. Деревянное здание было построено в 1931 году и в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Официально дом признали аварийным в 2019 году. Однако сроки расселения жильцов неоднократно переносились. Согласно информации Следственного комитета, на данный момент переселение запланировано на 2029 год.

Жители дома не раз обращались с просьбами ускорить процесс расселения. В здании зафиксированы сквозные трещины в стенах, в квартирах осыпаются куски цемента, а туалет расположен на улице.

По факту нарушения прав граждан следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил представить ему сведения о предварительных и итоговых результатах расследования.

