Бастрыкин взял на контроль дело об аварийном доме на Усиевича в Нижнем Новгороде

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин ждет доклад по уголовному делу, связанному с нарушением прав жителей аварийного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
Речь о многоквартирном доме на улице Усиевича в Ленинском районе. Деревянное здание было построено в 1931 году и в настоящее время находится в аварийном состоянии.
Официально дом признали аварийным в 2019 году. Однако сроки расселения жильцов неоднократно переносились. Согласно информации Следственного комитета, на данный момент переселение запланировано на 2029 год.
Жители дома не раз обращались с просьбами ускорить процесс расселения. В здании зафиксированы сквозные трещины в стенах, в квартирах осыпаются куски цемента, а туалет расположен на улице.
По факту нарушения прав граждан следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил представить ему сведения о предварительных и итоговых результатах расследования.
Ранее сообщалось, что мэрия изымает аварийный дом на Зеленодольской для сноса. Также напомним, что в 2026 году в областном центре снесут 20 домов. Список тут.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+