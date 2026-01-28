Глава СК Бастрыкин заинтересовался разрушающимся ОКН в Арзамасе Культура и отдых

В Арзамасе трехквартирный жилой дом, построенный в 1928 году, до сих пор не признан аварийным, несмотря на явные признаки разрушения. Этим заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин — он поставил на контроль восстановление прав жителей.

Речь о доме на улице 1 Мая. Здание входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения и расположено в охранной зоне Новодевичьего Алексеевского монастыря.

По данным следствия, несущие элементы и деревянные перекрытия дома находятся в крайне изношенном состоянии. Конструкции продолжают разрушаться, а температура внутри помещений не соответствует санитарным требованиям.

Несмотря на это, здание не признано аварийным. Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако в ответ им лишь рекомендовали провести реставрацию за собственный счет.

В связи с нарушением прав жильцов организована процессуальная проверка, об итогах которой доложат председателю СКР.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело из-за ветхого дома на Гвоздильной улице Нижнего Новгорода.