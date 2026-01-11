Бастрыкин заинтересовался нижегородским домом на улице вологдина

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе проверки по жалобе жительницы многоэтажного дома на улице Вологдина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Нижегородка обратила внимание на неудовлетворительное обслуживание домовых систем на улице Вологдина.
Несмотря на проведение капитального ремонта крыши в доме 1964 года строительства в 2024 году, выполненная работа оказалась низкого качества, из-за недостатков которой кровля снова протекает, а в подкровельном пространстве возникла ледовая корка.
Отмечается, что обращения в компетентные органы результата не принесли, а нарушения не устранены.
Следственным управлением Следственного комитета по Нижегородской области организована процессуальная проверка ситуации.
Председатель Следкома поручил руководителю СУ СКР по Нижегородской области представить отчет о предварительных выводах проведенной проверки и принятых мерах.
Контроль над исполнением поручения и ходом проверки осуществляется руководством центрального аппарата ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль историю с травмированием нижегородки в "Новинках".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+