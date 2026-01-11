Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 января 2026 13:09Бастрыкин заинтересовался нижегородским домом на улице Вологдина
11 января 2026 09:28Угонщика КамАЗа задержали в Перевозском районе
10 января 2026 18:31Мошенники обманули жительницу Городца под видом трудоустройства дизайнером
10 января 2026 09:45Бастрыкин взял на контроль дело о травмированной в "Новинках" нижегородке
09 января 2026 09:06Полицейские разыскивают виновника массового ДТП в Дивеевском районе
08 января 2026 15:48Нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа
08 января 2026 13:39Житель Кулебак лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде
07 января 2026 20:4530-километровая пробка парализовала трассу М-7 в Кстовском районе
07 января 2026 17:31Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога
07 января 2026 16:357-летний ребенок на тюбинге попал под машину в Богородске
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался нижегородским домом на улице Вологдина

11 января 2026 13:09 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался нижегородским домом на улице вологдина

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе проверки по жалобе жительницы многоэтажного дома на улице Вологдина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Нижегородка обратила внимание на неудовлетворительное обслуживание домовых систем на улице Вологдина.

Несмотря на проведение капитального ремонта крыши в доме 1964 года строительства в 2024 году, выполненная работа оказалась низкого качества, из-за недостатков которой кровля снова протекает, а в подкровельном пространстве возникла ледовая корка.

Отмечается, что обращения в компетентные органы результата не принесли, а нарушения не устранены.

Следственным управлением Следственного комитета по Нижегородской области организована процессуальная проверка ситуации.

Председатель Следкома поручил руководителю СУ СКР по Нижегородской области представить отчет о предварительных выводах проведенной проверки и принятых мерах.

Контроль над исполнением поручения и ходом проверки осуществляется руководством центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль историю с травмированием нижегородки в "Новинках".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Жилье Следственное управление
Поделиться:
Новости по теме
03 января 2026 14:16Бастрыкин потребовал отчет по делу о 15-летней проблеме с водой в Селеме
27 декабря 2025 15:08Бастрыкин потребовал доклад о массовой вырубке леса в Сосновском районе
20 декабря 2025 09:32Бастрыкин вновь заинтересовался долгами по зарплате на Линдовской птицефабрике
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных