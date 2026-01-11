Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 января 2026 17:40Бастрыкин взял на контроль дело из-за ветхого дома на Гвоздильной
11 января 2026 15:27Четыре бани сгорели в Нижегородской области за сутки
11 января 2026 13:09Бастрыкин заинтересовался нижегородским домом на улице Вологдина
11 января 2026 09:28Угонщика КамАЗа задержали в Перевозском районе
10 января 2026 18:31Мошенники обманули жительницу Городца под видом трудоустройства дизайнером
10 января 2026 09:45Бастрыкин взял на контроль дело о травмированной в "Новинках" нижегородке
09 января 2026 09:06Полицейские разыскивают виновника массового ДТП в Дивеевском районе
08 января 2026 15:48Нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа
08 января 2026 13:39Житель Кулебак лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде
07 января 2026 20:4530-километровая пробка парализовала трассу М-7 в Кстовском районе
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело из-за ветхого дома на Гвоздильной

11 января 2026 17:40 Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело из-за ветхого дома на Гвоздильной

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин лично проверил поступившую жалобу на длительное отсутствие признания аварийным ветхого многоквартирного дома, расположенного на улице Гвоздильной в Нижнем Новгороде.

Дом, построенный ещё в 1932 году, находится в плачевном состоянии: деревянные полы разрушены, стены деформированы, фундамент даёт трещины, из-за чего температура в квартирах первого этажа критически низкая, горячая вода отсутствует, а оштукатуренные поверхности подъезда осыпаются.

Несмотря на многочисленные жалобы жителей в соответствующие органы, дом пока официально не признан аварийным. Ранее данная проблема широко освещалась в СМИ и социальных сетях.

В настоящий момент Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области проводит расследование по данному делу.

Александр Бастрыкин потребовал от главы регионального управления Следственного комитета Айрата Ахметшина представить отчёт о ходе следствия и достигнутых результатах.

Выполнение данного распоряжения находится под контролем центральных органов ведомства.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин заинтересовался домом на улице Вологдина в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин Ветхий фонд Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
10 января 2026 09:45Бастрыкин взял на контроль дело о травмированной в "Новинках" нижегородке
03 января 2026 14:16Бастрыкин потребовал отчет по делу о 15-летней проблеме с водой в Селеме
27 декабря 2025 15:08Бастрыкин потребовал доклад о массовой вырубке леса в Сосновском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных