Бастрыкин взял на контроль дело из-за ветхого дома на Гвоздильной Происшествия

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин лично проверил поступившую жалобу на длительное отсутствие признания аварийным ветхого многоквартирного дома, расположенного на улице Гвоздильной в Нижнем Новгороде.

Дом, построенный ещё в 1932 году, находится в плачевном состоянии: деревянные полы разрушены, стены деформированы, фундамент даёт трещины, из-за чего температура в квартирах первого этажа критически низкая, горячая вода отсутствует, а оштукатуренные поверхности подъезда осыпаются.

Несмотря на многочисленные жалобы жителей в соответствующие органы, дом пока официально не признан аварийным. Ранее данная проблема широко освещалась в СМИ и социальных сетях.

В настоящий момент Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области проводит расследование по данному делу.

Александр Бастрыкин потребовал от главы регионального управления Следственного комитета Айрата Ахметшина представить отчёт о ходе следствия и достигнутых результатах.

Выполнение данного распоряжения находится под контролем центральных органов ведомства.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин заинтересовался домом на улице Вологдина в Нижнем Новгороде.