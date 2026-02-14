Пять управленцев из Нижегородской области участвуют в финале конкурса "Лидеры АПК"

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Пять управленцев из Нижегородской области участвуют в финале конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его соорганизатором выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Проведение конкурса соответствует целям и задачам федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Продовольственная безопасность».

За победу в ходе оценочных мероприятий в мастерской управления «Сенеж» поборются 245 финалистов, пять из них представляют Нижегородскую область.

На торжественной церемонии открытия финала конкурса «Лидеры АПК» руководителей в области сельского хозяйства приветствовали генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Он подчеркнул, что конкурс для аграриев был запущен по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина от 16 июля 2025 года и стал отдельным направлением самого масштабного конкурса управленцев в стране – «Лидеры России». В связи с этим участники проходят многоэтапный отбор и экспертизу – оценку управленческих решений, лидерских качеств, стратегического мышления.

«Всего участниками конкурса «Лидеры АПК» стали более 7,5 тысячи управленцев из всех регионов страны и 11 зарубежных стран, включая Италию, Германию, Китай, Саудовскую Аравию, а сегодня в мастерской управления «Сенеж» собрались 245 финалистов, преодолевших серьезный конкурс в 30 человек на место. Это сильные, энергичные, высококвалифицированные управленцы, которые внедряют новые технологии и трансформируют сферу сельского хозяйства в современную и инновационную отрасль. У нас есть селекционеры, механизаторы, предприниматели, ученые, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, даже владелец улиточной фермы. Есть среди финалистов и совсем молодые фермеры, и прекрасные девушки, а также супруги, которые мотивируют друг друга при прохождении всех этапов. Участники преодолели дистанционный этап, решали разнообразные тесты, оценивающие управленческие компетенции, подтверждали результат на контрольном тестировании. Сейчас действительно начинается самое интересное – работа в живом режиме, в командах. Возможно, именно сегодня, в рамках финала, наши лидеры встретят людей, которые в будущем сыграют ключевую роль в карьере или станут по-настоящему близкими друзьями. Главный приз – это сильное сообщество единомышленников, которое вместе создает будущее нашей страны», – отметил Андрей Бетин.

В конкурсе участвуют руководители в возрасте от 18 лет с управленческим опытом от 2 лет и опытом работы в сфере агропромышленного комплекса, в том числе в научных направлениях отрасли. Участие в проекте доступно не только гражданам России, но и иностранцам.

О значении конкурса «Лидеры АПК» для сельскохозяйственной отрасли сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут: «Люди – главное в нашей отрасли. От их профессионализма, инициативности и ответственности зависит устойчивость российского АПК, эффективность внедрения новых технологий, развитие сельских территорий и множество других аспектов. Немаловажную роль играет грамотная управленческая работа. Конкурс «Лидеры АПК», который мы проводим по поручению президента, дал возможность проявить себя самым ярким руководителям, открытым к инновациям, способным брать на себя ответственность и работать на результат. Тот факт, что в проекте приняли участие специалисты из других стран, не только подтверждает высокий интерес к нашей управленческой школе, но и укрепляет базу для развития международного партнерства и кооперации. Уверена, что все финалисты и победители «Лидеров АПК» станут новыми лицами нашей отрасли, которые определят ее будущее на годы вперед».

В рамках первого дня участников ждала образовательная и деловая программа. Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных рассказал о перспективах развития российского АПК, а тему венчурных инвестиций в АПК раскрыл управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт.

Финал проходит в формате оценочной конференции, где участники выполняют комплекс заданий в группах по 8-10 человек и несколько раз меняют состав групп. Упражнения включают в себя ситуации, моделирующие реальные управленческие вызовы и задачи, с которыми сталкиваются руководители в сфере АПК.

Победители конкурса впоследствии пройдут обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. За семь лет работы платформа объединила более 25 млн участников проектов, конкурсов, олимпиад из 89 регионов России и 150 стран.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».