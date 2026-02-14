Нижегородских кадетов сводили в обновленный музей УФСБ Общество

Фото: минобрнауки Нижегородской области

Нижегородские школьники побывали в обновленном историко-демонстративном зале регионального Управления ФСБ. В экспозиции представлено более 100 предметов, отражающих разные этапы деятельности органов госбезопасности. Особое место занимают экспонаты времен Великой Отечественной войны, использовавшиеся сотрудниками управления при выполнении заданий.

Первыми обновленное музейное пространство посетили 14 воспитанников кадетской школы имени Героя России Игоря Гурова. Ребята познакомились с историей формирования регионального управления ФСБ и приняли участие в познавательном квесте, посвященном событиям Великой Отечественной войны. Экскурсия носила профориентационный характер: многие кадеты планируют связать свою дальнейшую судьбу со служением Родине.

В региональном минобре сказали, что такие экскурсии для школьников и студентов образовательных учреждений области будут проходить дважды в месяц. Они организованы в формате "Уроков подвигов" в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством региона и УФСБ России по Нижегородской области.

Музей был создан в 1970-х годах. В прошлом году пространство полностью обновили. Теперь посетителям доступны интерактивные мультимедийные панели, рассекреченные документы и материалы периода Великой Отечественной войны, а также видеохроника.

После экскурсии ученик 10 "А" класса Кирилл Пономарев признался, что планирует поступать в Голицынский пограничный институт ФСБ России. "Моя цель – стать полезным своей Родине и защищать ее… Осмотрев экспозицию музея, еще раз убедился, что выбираю правильный путь", – отметил кадет.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков рассказал, что по итогам экскурсий школьники совместно с педагогами подготовят проектно-исследовательские работы по заинтересовавшим их темам. Свои проекты они представят на научно-практической конференции Нижегородский институт развития образования.

Развитие проектной деятельности молодежи является одним из направлений национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в конце 2025 года была представлена книга о легендарном генерале КГБ Юрии Данилове. Подробности читайте в материале НИА "Нижний Новгород".