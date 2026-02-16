Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2026 09:58Операционные медсестры в Нижнем Новгороде получают до 160 тысяч рублей
16 февраля 2026 09:32Сильный снегопад идет на Нижегородскую область
16 февраля 2026 09:22Более 110 спецмашин закупит мэрия для уборки Нижнего Новгорода
16 февраля 2026 08:47Электроснабжение восстановлено в двух округах Нижегородской области
16 февраля 2026 07:35Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА
15 февраля 2026 20:28Пять авиарейсов задержали в аэропорту Нижнего Новгорода
15 февраля 2026 17:53Росавиация ввела ограничения в нижегородском аэропорту
15 февраля 2026 16:38102 спецмашины обрабатывают дороги Нижнего Новгорода от гололеда
15 февраля 2026 14:45Заслуженный лесовод РФ Владимир Бессчётнов умер в Нижнем Новгороде
15 февраля 2026 14:16Нижегородцам рассказали, какие начинки для блинов самые вредные
Общество

Сильный снегопад идет на Нижегородскую область

16 февраля 2026 09:32 Общество
Сильный снегопад идет на Нижегородскую область

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается сильный снегопад. Непогода сохранится также ночью и утром 17 февраля.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", днем 16 февраля местами по региону и в областном центре прогнозируется сильный снег с продолжением в ночные и утренние часы следующего дня.

В связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность чрезвычайных ситуаций. Они могут быть связаны с заторами на автотрассах федерального, регионального и местного значения, перебоями в работе дорожных и коммунальных служб, а также ростом числа ДТП. Возможны и нарушения в работе аэропорта.

Кроме того, существует риск происшествий, связанных с обрушением элементов зданий и различных конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет резкое похолодание. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прогноз Снег
Поделиться:
Новости по теме
16 февраля 2026 09:22Более 110 спецмашин закупит мэрия для уборки Нижнего Новгорода
16 февраля 2026 08:47Электроснабжение восстановлено в двух округах Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных