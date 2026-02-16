Сильный снегопад идет на Нижегородскую область Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается сильный снегопад. Непогода сохранится также ночью и утром 17 февраля.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", днем 16 февраля местами по региону и в областном центре прогнозируется сильный снег с продолжением в ночные и утренние часы следующего дня.

В связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность чрезвычайных ситуаций. Они могут быть связаны с заторами на автотрассах федерального, регионального и местного значения, перебоями в работе дорожных и коммунальных служб, а также ростом числа ДТП. Возможны и нарушения в работе аэропорта.

Кроме того, существует риск происшествий, связанных с обрушением элементов зданий и различных конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что нижегородцев ждет резкое похолодание.