Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 февраля 2026 11:12Резкое похолодание придет в Нижний Новгород
15 февраля 2026 10:07Нижегородцев ожидают трехдневные выходные на следующей неделе
14 февраля 2026 19:16Движение на улице Ванеева восстановили после ремонта теплосети
14 февраля 2026 17:36Снег с дождем и гололед ожидаются в Нижегородской области 15 февраля
14 февраля 2026 17:26Трамвайная остановка рухнула под тяжестью снега в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 16:59Нижегородских кадетов сводили в обновленный музей УФСБ
14 февраля 2026 15:00Новый состав Общественной палаты утвержден в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 13:03Эксперт предупредил о последствиях возможной блокировки Google в России
14 февраля 2026 11:35Чернышенко обозначил приоритеты развития образования на 2026 год
14 февраля 2026 11:23Ремонт теплосети на Ванеева завершили досрочно, но проезд пока затруднен
Общество

Резкое похолодание придет в Нижний Новгород

15 февраля 2026 11:12 Общество
Резкое похолодание придет в Нижний Новгород

На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкое понижение температуры, сообщает сервис "Яндекс Погода".

В понедельник, 16 февраля, в городе будет облачно и снежно, температура воздуха опустится до -11 градусов.

Во вторник, 17 февраля, днем ожидается около -8, а ночью столбик термометра покажет -18 градусов. Возможны осадки в виде снега.

В среду, 18 февраля, днем будет около -13, ночью температура снизится до -16 градусов.

Четверг и пятница, 19 и 20 февраля, пройдут с небольшими снегопадами. Днем температура составит около -6, ночью - около -9 градусов.

В субботу, 21 февраля, синоптики прогнозируют -7 днем и -12 ночью. В воскресенье, 22 февраля, опять пойдет снег, днем ожидается -4, а ночью похолодает до -6 градусов.

Ранее сообщалось, что мокрый снег и потепление ждут нижегородцев в выходные.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Погода
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2026 09:39Дорожные службы Нижнего Новгорода работают круглосуточно из-за снегопада
12 февраля 2026 16:08Затяжные снегопады вернутся в Нижний Новгород
05 февраля 2026 18:35Нижегородский синоптик Мокеева оценила риски паводка и весенних аномалий
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных