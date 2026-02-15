Резкое похолодание придет в Нижний Новгород Общество

На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкое понижение температуры, сообщает сервис "Яндекс Погода".

В понедельник, 16 февраля, в городе будет облачно и снежно, температура воздуха опустится до -11 градусов.

Во вторник, 17 февраля, днем ожидается около -8, а ночью столбик термометра покажет -18 градусов. Возможны осадки в виде снега.

В среду, 18 февраля, днем будет около -13, ночью температура снизится до -16 градусов.

Четверг и пятница, 19 и 20 февраля, пройдут с небольшими снегопадами. Днем температура составит около -6, ночью - около -9 градусов.

В субботу, 21 февраля, синоптики прогнозируют -7 днем и -12 ночью. В воскресенье, 22 февраля, опять пойдет снег, днем ожидается -4, а ночью похолодает до -6 градусов.

