Резкое похолодание придет в Нижний Новгород

На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкое понижение температуры, сообщает сервис "Яндекс Погода".
В понедельник, 16 февраля, в городе будет облачно и снежно, температура воздуха опустится до -11 градусов.
Во вторник, 17 февраля, днем ожидается около -8, а ночью столбик термометра покажет -18 градусов. Возможны осадки в виде снега.
В среду, 18 февраля, днем будет около -13, ночью температура снизится до -16 градусов.
Четверг и пятница, 19 и 20 февраля, пройдут с небольшими снегопадами. Днем температура составит около -6, ночью - около -9 градусов.
В субботу, 21 февраля, синоптики прогнозируют -7 днем и -12 ночью. В воскресенье, 22 февраля, опять пойдет снег, днем ожидается -4, а ночью похолодает до -6 градусов.
Ранее сообщалось, что мокрый снег и потепление ждут нижегородцев в выходные.
