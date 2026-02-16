Электроснабжение восстановлено в двух округах Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В воскресенье, 15 февраля, жители Чкаловского и Городецкого округов на время оставались без электричества из-за сильного снегопада. Как сообщили в Нижновэнерго, электроснабжение было полностью восстановлено к 22:00.

Энергетики устранили повреждения на восьми линиях электропередачи, запустили 111 трансформаторных подстанций, убрали 12 упавших на провода деревьев и заменили шесть изоляторов.

Сейчас специалисты компании занимаются восстановлением электроснабжения по локальным заявкам.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу Приволжья придет резкое похолодание. Вместе с тем, снегопады продолжатся.