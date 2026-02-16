Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

Электроснабжение восстановлено в двух округах Нижегородской области

16 февраля 2026
Электроснабжение восстановлено в двух округах Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В воскресенье, 15 февраля, жители Чкаловского и Городецкого округов на время оставались без электричества из-за сильного снегопада. Как сообщили в Нижновэнерго, электроснабжение было полностью восстановлено к 22:00. 

Энергетики устранили повреждения на восьми линиях электропередачи, запустили 111 трансформаторных подстанций, убрали 12 упавших на провода деревьев и заменили шесть изоляторов. 

Сейчас специалисты компании занимаются восстановлением электроснабжения по локальным заявкам. 

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу Приволжья придет резкое похолодание. Вместе с тем, снегопады продолжатся. 

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу Приволжья придет резкое похолодание. Вместе с тем, снегопады продолжатся.

Теги:
Нижновэнерго Снег Электроэнергия
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных