Электроснабжение восстановлено в двух округах Нижегородской области

Фото:
В воскресенье, 15 февраля, жители Чкаловского и Городецкого округов на время оставались без электричества из-за сильного снегопада. Как сообщили в Нижновэнерго, электроснабжение было полностью восстановлено к 22:00.
Энергетики устранили повреждения на восьми линиях электропередачи, запустили 111 трансформаторных подстанций, убрали 12 упавших на провода деревьев и заменили шесть изоляторов.
Сейчас специалисты компании занимаются восстановлением электроснабжения по локальным заявкам.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в столицу Приволжья придет резкое похолодание. Вместе с тем, снегопады продолжатся.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+