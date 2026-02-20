Техникум в Арзамасе капитально отремонтируют к новому учебному году

Главный учебный корпус Арзамасского коммерческо-технического техникума капитально отремонтируют по программе "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Работы начались в феврале, завершить обновление здания планируется к началу нового учебного года. На время ремонта занятия организованы на других площадках техникума.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, учебное заведение вошло в программу "Профессионалитет" в 2023 году. На его базе создан образовательно-производственный кластер по направлению "Машиностроение" для южных территорий региона. В рамках проекта в техникуме открыты 11 мастерских, где студенты осваивают полный производственный цикл – от проектирования деталей до контроля качества. Обучение ведется на современном оборудовании, что позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к работе на предприятиях.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что учреждения СПО – участники программы получают дополнительные возможности для развития материально-технической базы. Арзамасский техникум прошел конкурсный отбор, одним из ключевых условий которого стало софинансирование проекта из регионального бюджета.

"Наша обязанность – дать нижегородской молодежи возможности для получения качественного образования в комфортных условиях. Благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" на капитальный ремонт техникума в Арзамасе выделено более 27,5 миллиона рублей, из которых почти 25 миллионов – субсидия из федерального бюджета, а 2,5 миллиона – средства региона. К осени специалисты заменят кровлю здания, утеплят его фасад, обновят все инженерные системы и отремонтируют 12 учебных аудиторий. Уверен, что такое преображение подтолкнет еще большее число абитуриентов к поступлению именно в эту образовательную организацию", – подчеркнул он.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что сегодня по программе "Профессионалитет" в техникуме обучаются около 600 студентов. По его словам, ребятам доступны семь востребованных направлений подготовки – от сварщиков ручной и частично механизированной сварки до инженеров-машиностроителей и специалистов по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования. Обучение строится по принципам бережливого производства, аналогичным тем, что применяются на предприятиях-партнерах.

В регионе продолжается развитие образовательно-производственных кластеров. Сейчас в Нижегородской области действуют 16 таких объединений, к концу 2026 года их число планируется увеличить до 19. Работа направлена на повышение престижа рабочих профессий и подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики.

Директор Арзамасского коммерческо-технического техникума Евгений Горшков напомнил, что корпус №1, где сейчас идет ремонт, был построен в 1972 году, и необходимость обновления стала острой. "Хочется искренне поблагодарить Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Нижегородской области и министерство образования региона за оказанную поддержку!" – сказал он.

Национальный проект "Молодежь и дети" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В его структуру входят девять федеральных проектов, включая "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".