Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости

Техникум в Арзамасе капитально отремонтируют к новому учебному году

20 февраля 2026 19:00
Техникум в Арзамасе капитально отремонтируют к новому учебному году

Главный учебный корпус Арзамасского коммерческо-технического техникума капитально отремонтируют по программе "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Работы начались в феврале, завершить обновление здания планируется к началу нового учебного года. На время ремонта занятия организованы на других площадках техникума.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, учебное заведение вошло в программу "Профессионалитет" в 2023 году. На его базе создан образовательно-производственный кластер по направлению "Машиностроение" для южных территорий региона. В рамках проекта в техникуме открыты 11 мастерских, где студенты осваивают полный производственный цикл – от проектирования деталей до контроля качества. Обучение ведется на современном оборудовании, что позволяет выпускникам быстрее адаптироваться к работе на предприятиях.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что учреждения СПО – участники программы получают дополнительные возможности для развития материально-технической базы. Арзамасский техникум прошел конкурсный отбор, одним из ключевых условий которого стало софинансирование проекта из регионального бюджета.

"Наша обязанность – дать нижегородской молодежи возможности для получения качественного образования в комфортных условиях. Благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" на капитальный ремонт техникума в Арзамасе выделено более 27,5 миллиона рублей, из которых почти 25 миллионов – субсидия из федерального бюджета, а 2,5 миллиона – средства региона. К осени специалисты заменят кровлю здания, утеплят его фасад, обновят все инженерные системы и отремонтируют 12 учебных аудиторий. Уверен, что такое преображение подтолкнет еще большее число абитуриентов к поступлению именно в эту образовательную организацию", – подчеркнул он.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что сегодня по программе "Профессионалитет" в техникуме обучаются около 600 студентов. По его словам, ребятам доступны семь востребованных направлений подготовки – от сварщиков ручной и частично механизированной сварки до инженеров-машиностроителей и специалистов по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования. Обучение строится по принципам бережливого производства, аналогичным тем, что применяются на предприятиях-партнерах.

В регионе продолжается развитие образовательно-производственных кластеров. Сейчас в Нижегородской области действуют 16 таких объединений, к концу 2026 года их число планируется увеличить до 19. Работа направлена на повышение престижа рабочих профессий и подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики.

Директор Арзамасского коммерческо-технического техникума Евгений Горшков напомнил, что корпус №1, где сейчас идет ремонт, был построен в 1972 году, и необходимость обновления стала острой. "Хочется искренне поблагодарить Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Нижегородской области и министерство образования региона за оказанную поддержку!" – сказал он.

Национальный проект "Молодежь и дети" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В его структуру входят девять федеральных проектов, включая "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных