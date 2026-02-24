Нижегородский депутат стал поваром на СВО Общество

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов на День защитника Отечества 23 февраля отправился в зону специальной военной операции. В этот день он готовил пищу для военнослужащих.

В частности, депутат приготовил сырный суп из индейки с ароматными специями, сварил картофель и макароны.

Во время чистки картофеля нижегородский парламентарий отметил, что сразу вспомнил о двух годах службы в армии.

Также парламентарий процитировал Отто фон Бисмарка: "Женщины всю жизнь находятся на кухне, но лучшие повара - из мужчин".

Ранее сообщалось, что Заксобрание Нижегородской области отправило очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Кроме того, губернатор Глеб Никитин вместе с волонтерами организовал отправку более 100 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.