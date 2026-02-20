На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2026 18:13
Движение транспорта на Мызинском путепроводе не будут менять в ночь на 22 февраля
20 февраля 2026 17:43
Нижегородские ДУКи и ТСЖ оштрафовали на 3,7 млн рублей за неочистку крыш
20 февраля 2026 17:41
Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля
20 февраля 2026 17:12
Нижегородским школьникам рассказали об анализе данных в рамках проекта "Урок цифры"
20 февраля 2026 17:10
Нижегородцев предупредили о помехах в телеэфире из-за Солнца
20 февраля 2026 16:50
Эксклюзив
Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в февральские праздники
20 февраля 2026 16:08
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Масленицу и 23 февраля
20 февраля 2026 15:11
Почти 1,5 млн кубов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 14:39
В деревне Новопокровское очистили от снега памятник героям Великой Отечественной войны
20 февраля 2026 14:33
Две круглосуточные группы работают в нижегородских детсадах
Общество

Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля

20 февраля 2026 17:41 Общество
Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

20 февраля из Нижегородской области в зону СВО отправили более 100 тонн гуманитарного груза. К 23 февраля помощь планируют доставить в 16 воинских частей по всей линии боевого соприкосновения — в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также в военные госпитали. В отправке принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, вклад в поддержку военнослужащих сегодня вносит каждый — и те, кто находится на боевом посту, и те, кто работает в тылу. К формированию колонны присоединились жители региона, общественные организации, волонтеры, представители крупного бизнеса и предприниматели. Губернатор поблагодарил всех, кто не остается в стороне, подчеркнув, что помощь каждого имеет большое значение для бойцов и поддерживает их боевой дух.

В зону СВО направили пять 20-тонных фур. В составе груза — восемь автомобилей высокой проходимости, квадрокоптеры различных модификаций, высокотехнологичное оборудование, средства связи, строительные материалы и инструменты, генераторы, маскировочные сети, средства защиты, снаряжение и экипировка. Кроме того, нижегородцы передали бойцам подарки, письма и поздравительные открытки к празднику.

В отправке гумконвоя участвовали замгубернатора Андрей Гнеушев, руководитель Дома народного единства Роман Кошелев, гендиректор Волонтерского центра Нижегородской области и руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей Татьяна Дружинина, участники СВО, представители Ассамблеи народов России, волонтерских организаций, разработчики и производители, а также активисты проекта "Социальный участковый".

Как отметил Кошелев, к формированию гумконвоя подключились правительство региона, координационный центр по поддержке военнослужащих, Фонд народного единства, бизнес и волонтерские объединения. Значимую роль в сборе помощи сыграл проект "Социальный участковый", благодаря которому удалось объединить жителей на местах и организовать сбор подарков к 23 февраля. По его словам, это пример системной поддержки фронта со стороны региона.

Гумконвой отправился с территории Нижегородской ярмарки. Там Волонтерский центр и координационный центр по поддержке военнослужащих развернули экспозицию изделий нижегородского производства для нужд СВО. Свою продукцию представили разработчики, производители и волонтерские организации региона.

В состав груза вошел быстровозводимый термомодуль, созданный нижегородскими производителями. Как рассказал разработчик Артем Попов, модуль предназначен для работы и проживания в полевых условиях в любую погоду. Его компактные размеры позволяют разместить четыре рабочих места или восемь спальных. Конструкция многоразовая: четыре человека могут собрать ее за полчаса, после чего модуль так же быстро разбирается и перевозится в другую точку.

С гуманитарным грузом бойцам также направят более 50 маскировочных сетей, изготовленных жителями региона. Волонтерская группа "МаскСети#СвоихНеБросаем", начавшая работу с 10–15 человек, сегодня объединяет более тысячи добровольцев по всей Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Правительство Нижегородской области СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных