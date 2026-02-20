Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

20 февраля из Нижегородской области в зону СВО отправили более 100 тонн гуманитарного груза. К 23 февраля помощь планируют доставить в 16 воинских частей по всей линии боевого соприкосновения — в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также в военные госпитали. В отправке принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, вклад в поддержку военнослужащих сегодня вносит каждый — и те, кто находится на боевом посту, и те, кто работает в тылу. К формированию колонны присоединились жители региона, общественные организации, волонтеры, представители крупного бизнеса и предприниматели. Губернатор поблагодарил всех, кто не остается в стороне, подчеркнув, что помощь каждого имеет большое значение для бойцов и поддерживает их боевой дух.

В зону СВО направили пять 20-тонных фур. В составе груза — восемь автомобилей высокой проходимости, квадрокоптеры различных модификаций, высокотехнологичное оборудование, средства связи, строительные материалы и инструменты, генераторы, маскировочные сети, средства защиты, снаряжение и экипировка. Кроме того, нижегородцы передали бойцам подарки, письма и поздравительные открытки к празднику.

В отправке гумконвоя участвовали замгубернатора Андрей Гнеушев, руководитель Дома народного единства Роман Кошелев, гендиректор Волонтерского центра Нижегородской области и руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей Татьяна Дружинина, участники СВО, представители Ассамблеи народов России, волонтерских организаций, разработчики и производители, а также активисты проекта "Социальный участковый".

Как отметил Кошелев, к формированию гумконвоя подключились правительство региона, координационный центр по поддержке военнослужащих, Фонд народного единства, бизнес и волонтерские объединения. Значимую роль в сборе помощи сыграл проект "Социальный участковый", благодаря которому удалось объединить жителей на местах и организовать сбор подарков к 23 февраля. По его словам, это пример системной поддержки фронта со стороны региона.

Гумконвой отправился с территории Нижегородской ярмарки. Там Волонтерский центр и координационный центр по поддержке военнослужащих развернули экспозицию изделий нижегородского производства для нужд СВО. Свою продукцию представили разработчики, производители и волонтерские организации региона.

В состав груза вошел быстровозводимый термомодуль, созданный нижегородскими производителями. Как рассказал разработчик Артем Попов, модуль предназначен для работы и проживания в полевых условиях в любую погоду. Его компактные размеры позволяют разместить четыре рабочих места или восемь спальных. Конструкция многоразовая: четыре человека могут собрать ее за полчаса, после чего модуль так же быстро разбирается и перевозится в другую точку.

С гуманитарным грузом бойцам также направят более 50 маскировочных сетей, изготовленных жителями региона. Волонтерская группа "МаскСети#СвоихНеБросаем", начавшая работу с 10–15 человек, сегодня объединяет более тысячи добровольцев по всей Нижегородской области.