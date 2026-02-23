Ветеран СВО Никита Овчинников: "Я всю жизнь стремился защищать людей"

Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние интервью
23 февраля 2026 08:00
Эксклюзив
"Чем больше отдаешь, тем больше получаешь": Роман Пермяков о волонтерстве и СВО
02 февраля 2026 08:08
Арсений Гончуков: "Я уехал из страны, потому что спасался от себя"
31 января 2026 09:00
Александр Котюсов: "Этот год будет очень непростым для ресторанного бизнеса"
29 декабря 2025 12:13
Сергей Гончарук: "Мне есть куда расти"
20 декабря 2025 11:48
Дмитрий Кабайло: "Всегда хочется большего"
05 декабря 2025 12:00
Александр Мудров: "Надоело быть нерешительным органом власти"
05 декабря 2025 10:56
Александр Мудров: "Пять лет — полет нормальный!"
30 сентября 2025 19:28
Андрей Чертков: "Я прирос к Донецку"
16 сентября 2025 12:40
Екатерина Чаннова: "Смотреть на себя на экране — всегда стресс"
15 сентября 2025 12:45
Катерина Большакова: "Первые часы после пропажи человека — самые важные"
Популярные интервью за год
30 сентября 2025 19:28
Андрей Чертков: "Я прирос к Донецку"
16 сентября 2025 12:40
Екатерина Чаннова: "Смотреть на себя на экране — всегда стресс"
05 декабря 2025 12:00
Александр Мудров: "Надоело быть нерешительным органом власти"
29 декабря 2025 12:13
Сергей Гончарук: "Мне есть куда расти"
12 марта 2025 13:43
Марк Сартан: "Мама говорила, что самая трудная работа в жизни — это отвечать за работу других"
25 апреля 2025 10:11
Игорь Золотовицкий: "Молодёжь не знает, кто такой Евстигнеев. Вообще"
24 мая 2025 18:02
Юрий Вяземский: "Мои книги никто не читает, потому что я слишком хорошо пишу"
14 марта 2025 07:00
Марк Сартан: "Активные дети — это вызов для школы"
27 августа 2025 07:07
Максим Пайков: “У владельцев земли будет 10 лет, чтобы освоить участок”
28 июня 2025 09:00
Виктор Краснов: "Корь — это не просто сыпь и температура, она поражает весь организм"
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2026 12:46
855 пассажиров из аэропорта Нижнего Новгорода отправили в Москву на автобусах
23 февраля 2026 12:21
Эксклюзив
Ветеран СВО Никита Овчинников: "Я всю жизнь стремился защищать людей"
23 февраля 2026 10:06
Морозная погода сохранится в Нижнем Новгороде до конца недели
23 февраля 2026 09:30
Каток в нижегородской "Швейцарии" будет открыт до 9 марта
23 февраля 2026 09:00
Рейс на Москву отменили утром из нижегородского аэропорта
23 февраля 2026 08:23
Евгений Чинцов поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026 08:00
Эксклюзив
"Чем больше отдаешь, тем больше получаешь": Роман Пермяков о волонтерстве и СВО
23 февраля 2026 07:03
Глеб Никитин: "Мы делаем все, чтобы приблизить Победу"
22 февраля 2026 22:10
Эксперты объяснили, почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение
22 февраля 2026 21:15
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода
Общество

Ветеран СВО Никита Овчинников: "Я всю жизнь стремился защищать людей"

23 февраля 2026 12:21 Общество
Ветеран СВО Никита Овчинников: Я всю жизнь стремился защищать людей

Фото: Виктория Игнатьева/ НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

32-летний нижегородец Никита Овчинников — бывший омоновец и ветеран СВО. В 2022 году он штурмовал Попасную и во время боя вступил в рукопашную схватку с противником. Исход решила половина кирпича, оказавшаяся под рукой. История вышла настолько киношной, что эпизод вошел в фильм "Лучшие в аду" (18+). Вернувшись домой, Никита спустя время снова ушел на передовую. По его словам, чтобы "закрыть гештальты".

Раньше о нем говорили как о бойце с позывным "Кирпич" — без имени и лица. Теперь он впервые дает интервью открыто, понимая возможные последствия. Мы начали разговор на "вы", но довольно быстро перешли на "ты". Без пафоса. Честно. 

"Заберите меня в армию"

– Никита, для посмотревших подкаст "Мэша" ты, возможно, навсегда останешься хладнокровным бойцом с позывным "Кирпич". Но ты был "Кирпичом" за ленточкой. Здесь сейчас передо мной сидит Никита Овчинников. Кто ты в обычной жизни?

– Вспомнилась сцена из фильма "Мстители", когда Тони Старка ("Железный человек") спрашивают: "Кто ты без своего костюма?" Он отвечает: "Гений, миллиардер, плейбой, филантроп" (улыбается. – Прим. ред.).

А если серьезно, то я просто Никита. Хотя интересные истории имеются, как, впрочем, у каждого человека.

– Но не у всех за плечами такой мощный опыт участия в боевых действиях...

– Я всю жизнь стремился защищать людей. Сразу после защиты диплома в университете пошел в военкомат со словами: "Заберите меня в армию". Меня тогда отговорили, убедили сначала забрать диплом, а то мало ли потеряют. В весенний призыв я не успел. В осенний звонил в военкомат каждую неделю, потому что меня почему-то не забирали. И наконец в ноябре я ушел на службу. Из армии вернулся с мыслью, что мне надо в спецназ. Два года отработал в московском ОМОНе, затем через увольнение перевелся в родной Нижний. 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Я собрал вещи, и 28-го числа был в поезде. Как-то так.

А вообще я обычный парень. Работаю в сфере информационной безопасности. Люблю скорость и обожаю сладкое.

– Ты производишь впечатление скромного человека. Для чего тебе публичность, все эти интервью?

– Ни для чего. Мне сказали, что хотят услышать мою историю. Я такой: "Ну ладно, хотят – расскажу".

– Правду говорят: любители сладкого – добряки.

– Ну да, я открыт. Условно открыт, потому что в Mash я все-таки был в маске. А с интервью НИА вышло как... Меня не первый раз зовут на разговор. Я всегда отказывался, потому что нельзя без маски или нужно указывать имя-фамилию. Сейчас посоветовался с некоторыми людьми. Они сказали: "Иди, что ты теряешь?" И действительно. Досье на "Миротворце" (сайт признан в России нежелательным и заблокирован. - Прим. ред.) с моими данными уже есть. Правда, без фото. Теперь, наверное, появится.

– Чем тебе это грозит?

– Я работал за границей на крупную российскую компанию. И в той стране, где я был, были бы крайне недовольны моей историей. Если к информации добавится фото, то в такой работе в будущем мне могут уже отказать.

– Такие риски...

– Да, я их оценил и принял решение. Это только моя ответственность.

– Что для тебя самое ценное здесь, в мирной жизни?

– Семья, родители. А что еще? Любая проблема, которая решается деньгами, – не проблема.

– Уйти на СВО – это было решение разума или сердца?

– Наверное, сердца. Я не думал о возможных последствиях. Я делал то, что должен.

"Купил телефон и уехал "на работу""

– И никто не пытался тебя отговорить или сказать: "Не ходи в первых рядах, выжди, присмотрись"?

– Никто не знал, что я туда уехал. Понимал, что начнут отговаривать. Просто купил другой телефон и уехал как бы "на работу".

– У тебя было две командировки в зону СВО – в 2022 и 2024 году. В подкасте ты сказал, что, вероятно, снова отправишься в зону боевых действий, поскольку гештальт еще не закрыт. Планы не изменились? По-прежнему собираешься на передовую?

– Сказать сейчас "да" – значит дать обещание. Ехать с мыслью, что я где-то что-то сказал, – это неправильный подход. Поэтому не буду отвечать на этот вопрос. 

– Что сегодня перевешивает – желание быть там или необходимость быть здесь?

– Если бы ты спросила несколько месяцев назад, ответил бы: "Желание быть там". Но сейчас перевешивает необходимость быть здесь, наверное.

– Не выходит из головы история с кирпичом. Когда впервые слушала ее, сложилось впечатление, что ты ну совсем бесстрашный. Хладнокровный воин из разряда "вижу цель – не вижу препятствий". Как бы помягче спросить... Ты в самом деле такой упорото бесстрашный?

– Упорото бесстрашный... Хороший синоним слова "конченый" (смеется). Наверное, да, я такой. И думаю, многие бы дали мне такую оценку.

– Но когда нет страха, ты подвергаешь себя большему риску.

– Возможно. Но когда нет страха, ты этого не понимаешь.

– Получается, живешь чисто на адреналине?

– Ну да, на краю, на грани в некоторых моментах. Но это не значит, что я каждый день под крышами с сосульками хожу и перебегаю дорогу на красный свет. Просто бывает, что мне что-то интересно, и я обязательно это сделаю. И только потом подумаю: "Блин, могло ведь что-то пойти не так".

– Как думаешь, это пройдет?

– Мне кажется, да. Когда буду нести ответственность не только за родителей, но и за семью, которую создам. Наверное, случится переломный момент, когда будет и хотеться, и колоться. И я буду себя тормозить.

"Снились погибшие товарищи"

– После той схватки в Попасной у тебя внутри что-то щелкнуло? Часто ли мысленно возвращаешься в тот день? Может, снятся кошмары?

– Да, был переворот в сознании. Как только все произошло, я несколько минут сидел и просто смотрел в пол рядом с ним (убитым противником. - Прим. ред.). При этом штурм продолжался. Потом я понял, что надо приходить в себя. И все, с того момента больше не переключался.

Насчет "снится или нет". Мне не раз задавали этот вопрос. Конкретно эта ситуация не снилась. Хотя она выглядела достаточно киношно. В тот момент я поймал себя на мысли, что мы реально деремся насмерть. Гремели взрывы от миномета, а мы не обращали на них внимания – не до них! У нас тут своя заварушка. Больше я об этом не думал. Но снились погибшие товарищи, какие-то другие события.

– "Кирпич" – это твой позывной в первую командировку. Во вторую ты стал "Аресом". Как вообще за бойцами закрепляются позывные? И в каждую командировку – новый позывной? Это нормально?

– Зависит от того, в какие подразделения вы идете. Условно, если вы приходите в какой-нибудь полк, в этом полку свои позывные. Вы выбираете любой и с ним, условно говоря, воюете. Приходите в другой полк – там, возможно, этот позывной уже занят. Соответственно, приходится выбирать другой. Со мной такая же история произошла. Я был там с одним позывным, пришел в другое подразделение. Мне сказали: занято. Так я стал "Аресом".

– Богом войны!

– (улыбнулся). Ну не с посылом, что я бог. Просто позывной должен быть краток и звучен. И не похож на другие. "Арес" мне подошел.

– Что сильнее всего тебя удивило на фронте?

– (пауза). Я встретил очень много людей, похожих на меня в плане упоротого бесстрашия, как ты выразилась. В начале СВО была особая каста людей с примерно похожим понятием жизни, как у меня. Такие в обычной жизни редко встречаются. А там их было довольно много. С ними было весело.

Уже во вторую командировку я был инструктором. Объяснял новичкам, что да как. Но искренне не понимал, зачем. Взял автомат и пошел в бой. Все. В первую командировку были именно такие бойцы. Они говорили: "Дайте мне гранатомет, я сам разберусь". Расходились по позициям и все делали как надо.

– Ты рассказывал, что командир отделения с позывным "Судоку" ходил без брони и каски.

– Да! И я тоже. Ну ладно. Я надевал бронежилет, потому что без него неудобно вешать магазин. А каска мешалась. Однажды во время штурма нашел в каком-то доме серую кепку со значком Mercedes и ходил в ней. Командир спросил, почему без каски. Я ответил, что у меня тактическая кепка. Но понял, что шутки плохи, и пошел искать каску.

Здесь хочу пояснить. Многие спрашивают: "Как вы можете забирать чужие вещи в чьих-то домах?" А там от домов остаются рожки да ножки.

Не надо думать, что я у кого-то украл.

– Поддерживаешь ли ты связь со сослуживцами?

– Есть чат нашего отряда, в котором мы что-то обсуждаем, угораем. Если кому-то нужна помощь, всегда можно написать туда.

"Там у тебя один мир, здесь другой"

– Общество не до конца понимает и принимает участников СВО. Тебе приходилось сталкиваться с негативом в свой адрес? Кому-то что-то объяснять, доказывать?

– Я ни разу не попал в ситуацию, чтобы мне приходилось что-то кому-то доказывать. Конкретно про историю с кирпичом я никому не рассказывал. Разве что ребятам из ОМОНа, и то потому, что знал: они поймут. Допускаю, что после интервью некоторые подумают: "Наверное, он конченый, не буду с ним общаться". Я пойму этих людей и не стану переубеждать.

– Что труднее: возвращаться за ленточку или домой?

– Физически домой возвращаться труднее. Довезут до Луганска, и добирайся как хочешь. А морально, наверное, тяжело и то, и другое. Хотя когда приезжаешь домой, начинаются внутренние переживания. Что изменилось? Вдруг что-то случилось, а я не знал. Тяжеловато.

– У тебя нет ощущения, что жизнь поделилась на до и после СВО?

– Там у тебя один мир, здесь другой. Не надо пытаться их соединить. Не надо здесь рассказывать про тот мир, а там думать про этот. Там это отвлекает тебя от происходящего, и ты можешь впасть в уныние. А здесь ты пугаешь окружающих и опять же можешь поймать не очень хорошее моральное состояние.

– Интервью выйдет 23 февраля, в День защитника Отечества. Что для тебя значит этот праздник?

– Для меня это просто выходной. 23 февраля – праздник для военнослужащих. Я – не военный. У меня свои памятные даты.

– Какие, например?

– Дата взятия определенного города или дата гибели командира отряда.

– Что бы ты посоветовал человеку, который сегодня стоит перед выбором: остаться здесь или уйти на СВО?

– Есть сомнения – оставайся. Человек, который задумался, уже проиграл. Пусть он даст заднюю здесь, чем там, попав в критичную ситуацию.

– Ну и последний вопрос. Если бы ты мог обратиться к себе самому четырехлетней давности, что бы ты сказал?

– Я бы сказал: "Бери биткоин". Он в два раза подорожал.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День защитника Отечества СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных