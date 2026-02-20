Автомобили с ручным управлением передали ветеранам СВО в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде трое участников специальной военной операции, получивших ранения, получили автомобили с ручным управлением. Церемонию вручения организовал фонд "Защитники Отечества".
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул, что поддержка ветеранов, прошедших войну и получивших ранения, является не только социальной ответственностью, но и долгом общества.
"Специальные автомобили с ручным управлением помогают ветеранам вести активный образ жизни. Теперь они могут свободно перемещаться, самостоятельно ездить на работу, посещать медицинские учреждения и встречаться с близкими", — отметил Гнеушев.
На мероприятии присутствовали руководитель нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова, ветераны СВО и их семьи.
Генералова подчеркнула, что фонд приобрел уже пять автомобилей для ветеранов с ограниченными возможностями, а в дальнейшем планирует продолжить эту программу.
"Автомобили становятся дополнительным инструментом реабилитации для солдат, которые вернулись домой после тяжелого ранения. Мы рады, что благодаря этим транспортным средствам ветераны смогут легче адаптироваться к мирной жизни", — добавила руководитель нижегородского фонда.
Ветеран Олег Киселев выразил благодарность команде фонда и сотрудникам администрации за поддержку, которую они оказывают в решении повседневных вопросов.
"Автомобиль с ручным управлением позволил мне вернуться к нормальной жизни, снова работать и заниматься спортом. Спасибо за вашу заботу и внимание", — сказал Киселев.
Всего с 1 июля 2025 года фонд "Защитники Отечества" передал такие автомобили 82 ветеранам, до конца 2026 года планируется довести их количество до 500 единиц. Дополнительную информацию о предоставлении автомобилей можно получить у социального координатора фонда.
Фонд также занимается обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации и адаптацией жилых помещений для удобства ветеранов.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 1 000 ветеранов СВО стали участниками патриотических мероприятий регионального филиала фонда "Защитники Отечества" за время его работы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+