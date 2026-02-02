"Чем больше отдаешь, тем больше получаешь": Роман Пермяков о волонтерстве и СВО Общество

Фото: предоставлено Романом Пермяковым

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С началом специальной военной операции в России развернулось широкое волонтерское движение, объединившее миллионы людей вокруг идеи поддержки участников боевых действий. Граждане добровольно предоставляют фронтовикам необходимую экипировку, технику и оборудование. Вопросы о мотивации волонтеров, изменении отношения к защитникам Отечества, особенностях процесса сбора и отправки гуманитарной помощи, а также о сути настоящего геройства были адресованы члену Общественной палаты Нижнего Новгорода Роману Пермякову, чье личное участие в поддержке участников СВО вызывает глубокое уважение.

– Роман, как вы сегодня воспринимаете 23 Февраля? Изменился ли для вас смысл этого праздника за последние годы?

– Однозначно. И я думаю, что изменения смогли прочувствовать на себе все россияне. СВО запустила глубокую трансформацию общественного сознания. Я бы даже сказал, что происходит своего рода возвращение к истокам, переворот с головы на ноги. Сейчас 23 Февраля – это уже не про то, что подарить мужской половине семьи – пену для бритья или носки. Помню из школьных лет, как всегда было неловко, когда нас поздравляли девочки-одноклассницы: было ощущение, что звание защитника Отечества ещё нужно заслужить. Сейчас 23 февраля, которое еще недавно называли "Днем мужчин", вернуло себе истинный смысл и вновь стало праздником настоящих Защитников Отечества.

И многие другие праздничные даты зазвучали по-новому. Победу в Великой Отечественной войне мы сегодня понимаем иначе, а особенно остро ее смысл ощущают в Новороссии. Там СВО – это по-настоящему Отечественная война: за отчие дома и дедушкину могилу, за право говорить по-русски и быть русским. Там не встретишь семью, где никто из близких не воевал бы. С 2014 года выросло целое поколение детей, которое ни дня в жизни не жило в мирное время. В окопах на тех же рубежах сейчас находятся внуки и правнуки тех, кто поднимал знамена поколения победителей в борьбе с фашизмом.

Если говорить о других датах, то и День знаний в Новороссии отмечается по-особенному. Никогда не забуду, как в 2022 году правительство Нижегородской области привезло КамАЗы с сотнями тысяч новых учебников, в которых история не переврана, где "белое" называется "белым", а "черное" – "черным"; где Великая война называется Отечественной, а не отстраненно "Второй мировой", как в киевских учебниках; где Бандера и Шухевич не герои, а нацистские преступники; где Пушкин и Есенин - великие русские поэты. Это был настоящий День знаний, когда мы вместе с учителями, школьниками и родителями разгружали долгожданные учебники "Родная русская литература", "История Отечества" и "Родная русская речь".

1 сентября 2022 года должны были пройти праздничные линейки, но так как для неофашистов из ВСУ ничего святого нет, и из-за реальной угрозы ударов по школам их пришлось отменить. Тем не менее это был настоящий праздник – День знаний, торжество исторической правды. Часто делюсь этими впечатлениями на площадках Российского общества "Знание". Особенно запомнилась реакция студентов нашего педагогического университета. Надеюсь, этот разговор помог будущим педагогам задуматься о своей ответственности: они тоже выходят на передовую, у них свой фронт – поле битвы за умы и сердца наших детей.

– Когда и почему вы включились в волонтерскую работу? Что стало отправной точкой?

– С первых дней СВО в армии, в передовых подразделениях, оказались несколько моих близких друзей, с которыми мы поддерживали связь. Понимание, что нужно помогать нашим парням, пришло сразу. В мае 2022 года мне удалось приехать с первыми гуманитарными миссиями на Донбасс и многое увидеть своими глазами: мемориал погибшим детям после от варварского обстрела укрофашистами пляжа города Зугрэс и Аллею ангелов в Донецке. Эти места не могут оставить равнодушным ни одного человека.

Удалось поговорить с очевидцами событий 2014 года, с бойцами СВО и волонтерами.

Тогда мы еще де-факто не были единой страной, но выбор этих людей был очевиден – они готовы были защищать свою землю с оружием в руках. Там живут наши люди, которые верят в нас и нуждаются в помощи – и в тылу, и на фронте.

Никогда не забуду детей-сирот из социального центра, оставшихся без родителей из-за терактов. С какой искренностью они исполняли гимн России, держа флаг страны. Я часто показываю эти видео друзьям и на публичных лекциях – они производят сильное впечатление.

– Вы передали на передовую свой мотоцикл. Как родилась эта идея?

– Один из друзей-волонтеров из "Команды Победы" рассказал о большом запросе на мототехнику. Тогда количество дронов стало запредельным – передвигаться можно было только малыми группами на легкой технике. Мотоцикл там – средство выживания.

Когда я вспомнил о своем кроссовом мотоцикле в гараже, сомнений не осталось. Для меня это развлечение, а там он может спасти жизнь. Так и получилось: мой мотоцикл, как говорят ребята, "задвухсотился" после попадания вражеского дрона, приняв удар на себя, а боец остался жив.

Я записал короткое обращение, чтобы привлечь внимание к проблеме. Видео быстро разошлось, и так родилось движение #мотонафронт. Сейчас редкий гуманитарный конвой уходит без мотоцикла. На пожертвования нижегородцев формируются целые мотоподразделения.

– Какой сбор или случай за всё это время запомнился вам больше всего? Почему?

– Сложно выделить что-то одно. Каждая поездка – это материал на целую книгу. Один из наших волонтеров, вдохновленный людьми, с которыми он там встречался, написал художественный роман про СВО "Столица закатов" (16+), а мы с коллегами из НОИЦ сняли документальный фильм "Братья по крови" (16+) – первый документальный фильм о нижегородцах на СВО. Хотелось запечатлеть для истории некоторые удивительные события и настоящих людей, которые в самых сложных условиях проявили себя как герои нашего времени.

Там, где жизнь и смерть ходят рука об руку, многое переосмысливается и многое проявляется. Но, пожалуй, главное – там особенно остро ощущаешь присутствие Бога в жизни человека. Как известно, в окопах неверующих нет, и у каждого, кто возвращается с передовой, есть своя личная и сокровенная история чуда в его жизни.

– По вашим наблюдениям, становится ли больше людей, готовых помогать? Насколько активно включаются нижегородцы?

– Помощь ближнему у нас в крови и в душе. Убежден, что это наиболее сильно отличает русского человека вне зависимости от его национальности. Наверное, это и есть то самое ДНК России. Ну а в Нижнем эти добровольческие традиции особенно сильны. Все-таки неслучайно именно Нижегородское ополчение – волонтерство в чистом виде – спасло нашу государственность и наше Отечество. Поэтому даже на первых машинах и технике, которые мы передавали в помощь подшефным городам Донбасса, клеили стикеры "Традиции помогать" и "Купно за едино".

Пожалуй, эти формулы очень точно определяют нашу нижегородскую идентичность. Смог убедиться в этом и на личном примере. У нас в Доме народного единства, который курирует поддержку СВО, регулярно награждают волонтеров благодарственными письмами правительства Нижегородской области. Прошло уже семь таких церемоний, и каждый раз отмечаются сотни волонтеров.

Но и это только капля в море народной поддержки. Думаю, что не преувеличу, если скажу, что таких людей – сотни тысяч в Нижегородской области. Кто-то шьет круглосуточно масксети в настоящих цехах, бабушки вяжут носки, собирают грибы и ягоды, чтобы делать из них сублимированные супы, а кто-то отправляет свою копеечку волонтерам, причем иногда довольно существенную по меркам своих доходов. Это особенно впечатляет и вселяет уверенность в том, что такой народ невозможно победить. Каждый раз, отправляя гуманитарку, мы видим огромное количество коробок, многие из которых подписаны – они буквально отовсюду, из всех районов нашей большой области.

Очень запомнилась совместная масштабная отправка гуманитарного груза в прошлом году с участием губернатора Глеба Никитина – 120 тонн гуманитарной помощи в 20 воинских частей и госпиталей, где находятся наши земляки.

В таких акциях участвует огромное количество людей, каждый вносит свою лепту.

– Как устроен процесс сбора и доставки гуманитарной помощи?

– Очень по-разному. Волонтерство сначала возникло как стихийное народное явление, и многие до сих пор сами собирают и отправляют гуманитарку на фронт. Некоторые волонтерские группы самоорганизовались и превратились в настоящие волонтерские артели, как, например, сообщество "Цех-52" или "Команда Победы".

Волонтерство – это процесс, в котором нужно не только желание, но и умение организовать работу. Например, один из моих друзей, предприниматель, с начала СВО свой бизнес буквально отложил в сторону, чтобы заняться помощью в системном формате. Навыки управленца ему очень пригодились, и у него все работает сейчас как часы: каждый месяц – большая отправка, сбор со всех районов, сортировка, общий склад, логистика. Отвозит все сам лично.

К сожалению, на слуху и мошеннические сборы, и они, конечно, отравляют общее впечатление. При этом большинство таких фейковых структур и аферистов курируется иностранными службами, и им ставилась задача дискредитировать волонтерство.

– Что чаще всего просят бойцы? Есть ли запросы, которые повторяются постоянно?

– Конечно, есть вещи, которые там нужны всегда, и их никогда не бывает много. Мы часто говорим, что техника там – расходники. Поэтому она всегда востребована: мотоциклы, квадроциклы, "буханки" и "Нивы". Как и генераторы, бензопилы, дроны.

Есть и специфические запросы в зависимости от военного профиля и специфики задач. Лучше всего, конечно, установить связь с ребятами там и спрашивать у них, что им нужно – мы так и стараемся делать, чтобы отправлять именно те вещи, которые максимально востребованы.

– Что бы вы сказали тем, кто только думает подключиться к помощи?

– Нужно помнить: наши земляки там круглосуточно, и помощь им необходима всегда. Когда начинаешь помогать другим, собственные проблемы отступают. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. В этом и заключается глубокий смысл.