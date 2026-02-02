"Чем больше отдаешь, тем больше получаешь": Роман Пермяков о волонтерстве и СВО

Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние интервью
02 февраля 2026 08:08
Арсений Гончуков: "Я уехал из страны, потому что спасался от себя"
31 января 2026 09:00
Александр Котюсов: "Этот год будет очень непростым для ресторанного бизнеса"
29 декабря 2025 12:13
Сергей Гончарук: "Мне есть куда расти"
20 декабря 2025 11:48
Дмитрий Кабайло: "Всегда хочется большего"
05 декабря 2025 12:00
Александр Мудров: "Надоело быть нерешительным органом власти"
05 декабря 2025 10:56
Александр Мудров: "Пять лет — полет нормальный!"
30 сентября 2025 19:28
Андрей Чертков: "Я прирос к Донецку"
16 сентября 2025 12:40
Екатерина Чаннова: "Смотреть на себя на экране — всегда стресс"
15 сентября 2025 12:45
Катерина Большакова: "Первые часы после пропажи человека — самые важные"
27 августа 2025 07:07
Максим Пайков: “У владельцев земли будет 10 лет, чтобы освоить участок”
Популярные интервью за год
30 сентября 2025 19:28
Андрей Чертков: "Я прирос к Донецку"
16 сентября 2025 12:40
Екатерина Чаннова: "Смотреть на себя на экране — всегда стресс"
05 декабря 2025 12:00
Александр Мудров: "Надоело быть нерешительным органом власти"
29 декабря 2025 12:13
Сергей Гончарук: "Мне есть куда расти"
12 марта 2025 13:43
Марк Сартан: "Мама говорила, что самая трудная работа в жизни — это отвечать за работу других"
25 апреля 2025 10:11
Игорь Золотовицкий: "Молодёжь не знает, кто такой Евстигнеев. Вообще"
24 мая 2025 18:02
Юрий Вяземский: "Мои книги никто не читает, потому что я слишком хорошо пишу"
14 марта 2025 07:00
Марк Сартан: "Активные дети — это вызов для школы"
27 августа 2025 07:07
Максим Пайков: “У владельцев земли будет 10 лет, чтобы освоить участок”
28 июня 2025 09:00
Виктор Краснов: "Корь — это не просто сыпь и температура, она поражает весь организм"
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2026 08:00
Эксклюзив
"Чем больше отдаешь, тем больше получаешь": Роман Пермяков о волонтерстве и СВО
23 февраля 2026 07:03
Глеб Никитин: "Мы делаем все, чтобы приблизить Победу"
22 февраля 2026 22:10
Эксперты объяснили, почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение
22 февраля 2026 21:15
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода
22 февраля 2026 21:01
Число принятых нижегородским аэропортом рейсов в Москву выросло до 24
22 февраля 2026 20:03
Чем опасны домашние роды: мнение эксперта
22 февраля 2026 18:53
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, следовавших в Москву
22 февраля 2026 15:50
Концерты ко Дню защитника Отечества прошли в Нижегородской области
22 февраля 2026 13:49
Транспортные накладные станут электронными в Нижегородской области в 2026 году
22 февраля 2026 12:20
Снег и узкие дворы: директор "Нижэкологии-НН" вышел в рейс на мусоровозе
Общество

"Чем больше отдаешь, тем больше получаешь": Роман Пермяков о волонтерстве и СВО

23 февраля 2026 08:00 Общество
Чем больше отдаешь, тем больше получаешь: Роман Пермяков о волонтерстве и СВО

Фото: предоставлено Романом Пермяковым

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

С началом специальной военной операции в России развернулось широкое волонтерское движение, объединившее миллионы людей вокруг идеи поддержки участников боевых действий. Граждане добровольно предоставляют фронтовикам необходимую экипировку, технику и оборудование. Вопросы о мотивации волонтеров, изменении отношения к защитникам Отечества, особенностях процесса сбора и отправки гуманитарной помощи, а также о сути настоящего геройства были адресованы члену Общественной палаты Нижнего Новгорода Роману Пермякову, чье личное участие в поддержке участников СВО вызывает глубокое уважение.

– Роман, как вы сегодня воспринимаете 23 Февраля? Изменился ли для вас смысл этого праздника за последние годы?

– Однозначно. И я думаю, что изменения смогли прочувствовать на себе все россияне. СВО запустила глубокую трансформацию общественного сознания. Я бы даже сказал, что происходит своего рода возвращение к истокам, переворот с головы на ноги. Сейчас 23 Февраля – это уже не про то, что подарить мужской половине семьи – пену для бритья или носки. Помню из школьных лет, как всегда было неловко, когда нас поздравляли девочки-одноклассницы: было ощущение, что звание защитника Отечества ещё нужно заслужить. Сейчас 23 февраля, которое еще недавно называли "Днем мужчин", вернуло себе истинный смысл и вновь стало праздником настоящих Защитников Отечества.

И многие другие праздничные даты зазвучали по-новому. Победу в Великой Отечественной войне мы сегодня понимаем иначе, а особенно остро ее смысл ощущают в Новороссии. Там СВО – это по-настоящему Отечественная война: за отчие дома и дедушкину могилу, за право говорить по-русски и быть русским. Там не встретишь семью, где никто из близких не воевал бы. С 2014 года выросло целое поколение детей, которое ни дня в жизни не жило в мирное время. В окопах на тех же рубежах сейчас находятся внуки и правнуки тех, кто поднимал знамена поколения победителей в борьбе с фашизмом.

Если говорить о других датах, то и День знаний в Новороссии отмечается по-особенному. Никогда не забуду, как в 2022 году правительство Нижегородской области привезло КамАЗы с сотнями тысяч новых учебников, в которых история не переврана, где "белое" называется "белым", а "черное" – "черным"; где Великая война называется Отечественной, а не отстраненно "Второй мировой", как в киевских учебниках; где Бандера и Шухевич не герои, а нацистские преступники; где Пушкин и Есенин - великие русские поэты. Это был настоящий День знаний, когда мы вместе с учителями, школьниками и родителями разгружали долгожданные учебники "Родная русская литература", "История Отечества" и "Родная русская речь".

1 сентября 2022 года должны были пройти праздничные линейки, но так как для неофашистов из ВСУ ничего святого нет, и из-за реальной угрозы ударов по школам их пришлось отменить. Тем не менее это был настоящий праздник – День знаний, торжество исторической правды. Часто делюсь этими впечатлениями на площадках Российского общества "Знание". Особенно запомнилась реакция студентов нашего педагогического университета. Надеюсь, этот разговор помог будущим педагогам задуматься о своей ответственности: они тоже выходят на передовую, у них свой фронт – поле битвы за умы и сердца наших детей.

– Когда и почему вы включились в волонтерскую работу? Что стало отправной точкой?

– С первых дней СВО в армии, в передовых подразделениях, оказались несколько моих близких друзей, с которыми мы поддерживали связь. Понимание, что нужно помогать нашим парням, пришло сразу. В мае 2022 года мне удалось приехать с первыми гуманитарными миссиями на Донбасс и многое увидеть своими глазами: мемориал погибшим детям после от варварского обстрела укрофашистами пляжа города Зугрэс и Аллею ангелов в Донецке. Эти места не могут оставить равнодушным ни одного человека.

Удалось поговорить с очевидцами событий 2014 года, с бойцами СВО и волонтерами.

Тогда мы еще де-факто не были единой страной, но выбор этих людей был очевиден – они готовы были защищать свою землю с оружием в руках. Там живут наши люди, которые верят в нас и нуждаются в помощи – и в тылу, и на фронте.

Никогда не забуду детей-сирот из социального центра, оставшихся без родителей из-за терактов. С какой искренностью они исполняли гимн России, держа флаг страны. Я часто показываю эти видео друзьям и на публичных лекциях – они производят сильное впечатление.

– Вы передали на передовую свой мотоцикл. Как родилась эта идея?

– Один из друзей-волонтеров из "Команды Победы" рассказал о большом запросе на мототехнику. Тогда количество дронов стало запредельным – передвигаться можно было только малыми группами на легкой технике. Мотоцикл там – средство выживания.

Когда я вспомнил о своем кроссовом мотоцикле в гараже, сомнений не осталось. Для меня это развлечение, а там он может спасти жизнь. Так и получилось: мой мотоцикл, как говорят ребята, "задвухсотился" после попадания вражеского дрона, приняв удар на себя, а боец остался жив.

Я записал короткое обращение, чтобы привлечь внимание к проблеме. Видео быстро разошлось, и так родилось движение #мотонафронт. Сейчас редкий гуманитарный конвой уходит без мотоцикла. На пожертвования нижегородцев формируются целые мотоподразделения.

– Какой сбор или случай за всё это время запомнился вам больше всего? Почему?

– Сложно выделить что-то одно. Каждая поездка – это материал на целую книгу. Один из наших волонтеров, вдохновленный людьми, с которыми он там встречался, написал художественный роман про СВО "Столица закатов" (16+), а мы с коллегами из НОИЦ сняли документальный фильм "Братья по крови" (16+) – первый документальный фильм о нижегородцах на СВО. Хотелось запечатлеть для истории некоторые удивительные события и настоящих людей, которые в самых сложных условиях проявили себя как герои нашего времени.

Там, где жизнь и смерть ходят рука об руку, многое переосмысливается и многое проявляется. Но, пожалуй, главное – там особенно остро ощущаешь присутствие Бога в жизни человека. Как известно, в окопах неверующих нет, и у каждого, кто возвращается с передовой, есть своя личная и сокровенная история чуда в его жизни.

– По вашим наблюдениям, становится ли больше людей, готовых помогать? Насколько активно включаются нижегородцы?

– Помощь ближнему у нас в крови и в душе. Убежден, что это наиболее сильно отличает русского человека вне зависимости от его национальности. Наверное, это и есть то самое ДНК России. Ну а в Нижнем эти добровольческие традиции особенно сильны. Все-таки неслучайно именно Нижегородское ополчение – волонтерство в чистом виде – спасло нашу государственность и наше Отечество. Поэтому даже на первых машинах и технике, которые мы передавали в помощь подшефным городам Донбасса, клеили стикеры "Традиции помогать" и "Купно за едино".

Пожалуй, эти формулы очень точно определяют нашу нижегородскую идентичность. Смог убедиться в этом и на личном примере. У нас в Доме народного единства, который курирует поддержку СВО, регулярно награждают волонтеров благодарственными письмами правительства Нижегородской области. Прошло уже семь таких церемоний, и каждый раз отмечаются сотни волонтеров.

Но и это только капля в море народной поддержки. Думаю, что не преувеличу, если скажу, что таких людей – сотни тысяч в Нижегородской области. Кто-то шьет круглосуточно масксети в настоящих цехах, бабушки вяжут носки, собирают грибы и ягоды, чтобы делать из них сублимированные супы, а кто-то отправляет свою копеечку волонтерам, причем иногда довольно существенную по меркам своих доходов. Это особенно впечатляет и вселяет уверенность в том, что такой народ невозможно победить. Каждый раз, отправляя гуманитарку, мы видим огромное количество коробок, многие из которых подписаны – они буквально отовсюду, из всех районов нашей большой области.

Очень запомнилась совместная масштабная отправка гуманитарного груза в прошлом году с участием губернатора Глеба Никитина – 120 тонн гуманитарной помощи в 20 воинских частей и госпиталей, где находятся наши земляки. 

В таких акциях участвует огромное количество людей, каждый вносит свою лепту.

– Как устроен процесс сбора и доставки гуманитарной помощи?

– Очень по-разному. Волонтерство сначала возникло как стихийное народное явление, и многие до сих пор сами собирают и отправляют гуманитарку на фронт. Некоторые волонтерские группы самоорганизовались и превратились в настоящие волонтерские артели, как, например, сообщество "Цех-52" или "Команда Победы".

Волонтерство – это процесс, в котором нужно не только желание, но и умение организовать работу. Например, один из моих друзей, предприниматель, с начала СВО свой бизнес буквально отложил в сторону, чтобы заняться помощью в системном формате. Навыки управленца ему очень пригодились, и у него все работает сейчас как часы: каждый месяц – большая отправка, сбор со всех районов, сортировка, общий склад, логистика. Отвозит все сам лично.

К сожалению, на слуху и мошеннические сборы, и они, конечно, отравляют общее впечатление. При этом большинство таких фейковых структур и аферистов курируется иностранными службами, и им ставилась задача дискредитировать волонтерство.

– Что чаще всего просят бойцы? Есть ли запросы, которые повторяются постоянно?

– Конечно, есть вещи, которые там нужны всегда, и их никогда не бывает много. Мы часто говорим, что техника там – расходники. Поэтому она всегда востребована: мотоциклы, квадроциклы, "буханки" и "Нивы". Как и генераторы, бензопилы, дроны.

Есть и специфические запросы в зависимости от военного профиля и специфики задач. Лучше всего, конечно, установить связь с ребятами там и спрашивать у них, что им нужно – мы так и стараемся делать, чтобы отправлять именно те вещи, которые максимально востребованы.

– Что бы вы сказали тем, кто только думает подключиться к помощи?

– Нужно помнить: наши земляки там круглосуточно, и помощь им необходима всегда. Когда начинаешь помогать другим, собственные проблемы отступают. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. В этом и заключается глубокий смысл.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь Роман Пермяков СВО
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2026 17:41
Нижегородская область направила 100 тонн гумпомощи в зону СВО к 23 февраля
28 января 2026 12:32
Дом народного единства проводит набор добровольцев для волонтерской миссии на подшефных территориях в ДНР
10 декабря 2025 18:04
Андрей Гнеушев оценил результаты работы Нижегородской области на подшефных территориях в ДНР
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных