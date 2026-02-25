787 нелегальных мигрантов выявили нижегородские полицейские в 2025 году Общество

В Нижнем Новгороде за 2025 год принято 787 решений о выдворении иностранных граждан. Об этом на заседании городской думы сообщил начальник управления МВД России по Нижнему Новгороду, полковник полиции Олег Соколов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, из 787 вынесенных в 2025 году решений о выдворении 712 приняты в принудительном порядке. Более 500 человек уже покинули территорию России.

Олег Соколов добавил, что в 2025 году сотрудники полиции организовали более 3 тысяч проверок мест проживания и трудовой деятельности мигрантов.

В результате пресечено 738 уголовно наказуемых деяний и свыше 6 тысяч административных правонарушений. За использование труда нелегальных мигрантов к административной ответственности привлечены 314 лиц, из них 223 — юридические.

Он добавил, что в рамках указа президента велась работа по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан. На учет поставлены более 105 тысяч человек.

Одновременно сформирован реестр мигрантов, которые не пожелали узаконить свое пребывание в стране. По состоянию на 1 января в нем числится более трех тысяч человек. Как отметил Олег Соколов, работа по их установлению и выдворению будет продолжена.

Ранее сообщалось, что 1617 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году. Также стало известно, что власти региона продлили ограничения для мигрантов на 2026 год.