Нижегородский предприниматель получил 3 года условно за мигрантов-нелегалов Происшествия

Руководитель одного из мясоперерабатывающих предприятий в Нижегородской области признан судом виновным в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Как установили сотрудники УФСБ совместно с ГУ МВД по Нижегородской области, предприниматель сознательно использовал труд 11 иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в России. Кроме того, срок их законного пребывания в стране уже истек. Незаконных мигрантов он разместил в принадлежащем ему помещении, обеспечив им пребывание в стране с нарушением закона.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). После расследования дело было направлено в суд.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завели уголовное дело по факту незаконного трудоустройства более 1000 мигрантов.