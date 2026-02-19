Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2026 09:34
Аспиранта НГЛУ из Конго выдворят из России
19 февраля 2026 09:16
Два рейса в Москву отменили в нижегородском аэропорту из-за непогоды
19 февраля 2026 07:02
Нижегородцам станет доступнее передовая технология лечения болезней сердца
18 февраля 2026 18:34
Клуб директоров по персоналу НАПП обсудил кадровые вопросы
18 февраля 2026 18:15
Движение по улицам Малой Покровской и Гоголя ограничили до 31 марта
18 февраля 2026 18:04
Нижегородских военных и МЧСников наградили накануне 23 Февраля
18 февраля 2026 17:41
В Красногорске достраивают новую школу на 1100 учеников
18 февраля 2026 17:10
Регоператор усилил вывоз мусора во дворах Нижнего Новгорода
18 февраля 2026 16:42
В Выксе отменили автобусы в Навашино и Арзамас из-за нехватки водителей
18 февраля 2026 16:14
Центр военно-патриотического воспитания откроется в Ленинском районе осенью
Общество

Аспиранта НГЛУ из Конго выдворят из России

19 февраля 2026 09:34 Общество
Аспиранта НГЛУ из Конго выдворят из России

Фото: Куасси Джея Жанна Екатерина

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отказал гражданину Республики Конго Джембо Памбу Дестену Лионелю в удовлетворении жалобы на постановление о его административном выдворении из России. Об этом сообщается на сайте суда. 

Аспирант и его защитник просили отменить постановление полиции о привлечении иностранца к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ...").  

Напомним, ранее об угрозе депортации конголезца НИА "Нижний Новгород" рассказала его супруга. По ее словам, причиной нарушения законодательства стала ошибка, допущенная сотрудницей миграционной службой. Она заверила семейную пару, которая подала документы на вид на жительство, что продлевать визу не требуется, поскольку справка о приеме документов позволяет находиться в России до 14 марта 2026 года. 

В суде иностранец и его адвокат указывали, что заявитель проживает в России более 11 лет с соблюдением миграционного законодательства, в 2019 году окончил ННГАСУ, затем получил два диплома магистра в сфере лесного хозяйства и менеджмента в НГАТУ и НГЛУ.  

С августа 2025 года он обучается в аспирантуре, официально работает поваром у ИП Кузнецовой А.А. и является единственным кормильцем семьи, поскольку его супруга находится в декретном отпуске. У пары есть несовершеннолетний сын. Также Джембо Памбу Дестен Лионель намерен продолжать жить в России и имеет положительные характеристики.

Однако суд установил, что срок действия визы и разрешения на временное проживание истек 27 декабря 2025 года. С заявлением о выдаче нового разрешения и визы он не обращался. С 28 декабря 2025 года, как следует из материалов дела, он находился на территории России без законных оснований.

В справке НГЛУ указано, что руководство университета неоднократно предупреждало аспиранта о необходимости получения РВПО и визы, а также разъясняло, что законность пребывания определяется сроком действия этих документов.

Суд пришел к выводу, что в действиях заявителя имеется состав административного правонарушения. При этом наличие образования, постоянной работы и длительный срок проживания в России не влияют на квалификацию нарушения. Также отмечено, что у него нет близких родственников — граждан Российской Федерации.

В решении подчеркивается, что нарушения в сфере миграционного законодательства затрагивают интересы государства и имеют повышенную степень общественной опасности. Дополнительное наказание в виде выдворения прямо предусмотрено санкцией статьи и, по оценке суда, не противоречит нормам национального и международного права.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из Нижегородской области выслали более 1600 мигрантов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иностранцы Мигранты Суд
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 11:24
Нижегородская область продлила ограничения для мигрантов на 2026 год
04 февраля 2026 16:07
МВД проверяет законность пребывания аспиранта НГЛУ в России
04 февраля 2026 10:11
30 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных