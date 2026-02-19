Аспиранта НГЛУ из Конго выдворят из России Общество

Фото: Куасси Джея Жанна Екатерина

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отказал гражданину Республики Конго Джембо Памбу Дестену Лионелю в удовлетворении жалобы на постановление о его административном выдворении из России. Об этом сообщается на сайте суда.

Аспирант и его защитник просили отменить постановление полиции о привлечении иностранца к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ...").

Напомним, ранее об угрозе депортации конголезца НИА "Нижний Новгород" рассказала его супруга. По ее словам, причиной нарушения законодательства стала ошибка, допущенная сотрудницей миграционной службой. Она заверила семейную пару, которая подала документы на вид на жительство, что продлевать визу не требуется, поскольку справка о приеме документов позволяет находиться в России до 14 марта 2026 года.

В суде иностранец и его адвокат указывали, что заявитель проживает в России более 11 лет с соблюдением миграционного законодательства, в 2019 году окончил ННГАСУ, затем получил два диплома магистра в сфере лесного хозяйства и менеджмента в НГАТУ и НГЛУ.

С августа 2025 года он обучается в аспирантуре, официально работает поваром у ИП Кузнецовой А.А. и является единственным кормильцем семьи, поскольку его супруга находится в декретном отпуске. У пары есть несовершеннолетний сын. Также Джембо Памбу Дестен Лионель намерен продолжать жить в России и имеет положительные характеристики.

Однако суд установил, что срок действия визы и разрешения на временное проживание истек 27 декабря 2025 года. С заявлением о выдаче нового разрешения и визы он не обращался. С 28 декабря 2025 года, как следует из материалов дела, он находился на территории России без законных оснований.

В справке НГЛУ указано, что руководство университета неоднократно предупреждало аспиранта о необходимости получения РВПО и визы, а также разъясняло, что законность пребывания определяется сроком действия этих документов.

Суд пришел к выводу, что в действиях заявителя имеется состав административного правонарушения. При этом наличие образования, постоянной работы и длительный срок проживания в России не влияют на квалификацию нарушения. Также отмечено, что у него нет близких родственников — граждан Российской Федерации.

В решении подчеркивается, что нарушения в сфере миграционного законодательства затрагивают интересы государства и имеют повышенную степень общественной опасности. Дополнительное наказание в виде выдворения прямо предусмотрено санкцией статьи и, по оценке суда, не противоречит нормам национального и международного права.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из Нижегородской области выслали более 1600 мигрантов.