Мэрия Нижнего Новгорода утвердила бюджетный прогноз на 2026-2035 годы

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила бюджетный прогноз на 2026-2035 годы

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода представила бюджетный прогноз на 2026-2035 годы. Постановление №1511 от 24 февраля 2026 года опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Согласно прогнозу, доходы города увеличатся с 75,192 млрд рублей в 2026 году до 101,577 млрд рублей к 2036 году. Одновременно с ростом доходов повысится и объем расходов: с 77,121 млрд рублей в 2026 году до 99,142 млрд рублей в 2036 году.

Прогноз предполагает сбалансированность бюджета, начиная с 2027 года. Прогнозируемый профицит бюджета вырастет с 217 млн рублей в 2027 году до 2,4 млрд рублей в 2036 году.

Значительное внимание уделено уменьшению задолженности: долговые обязательства города планируется снизить с 22,566 млрд рублей в 2026 году до 8,798 млрд рублей к 2036 году.

В бюджете предусмотрены значительные вложения в развитие жилищного строительства: ассигнования на обеспечение доступного и комфортабельного жилья вырастут с 660 млн рублей в 2026 году до 1,260 млрд рублей в 2035 году.

На городское благоустройство города предполагается увеличить расходы с 3,4 млрд рублей в 2026 году до 4,3 млрд рублей к 2035 году. Аналогично, расходы на содержание дорожной сети и развитие метрополитена увеличатся с 5 млрд рублей в 2026 году до 6,3 млрд рублей в 2035 году.

Объем финансирования национальных проектов в 2026 году определен в размере 7,9 млрд рублей, в 2027 году — 12,8 млрд рублей, а в 2028 году — 4,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что миллиард рублей планируют потратить на закупку новой коммунальной техники для Нижнего Новгорода. Также напомним, что министерство финансов Нижегородской области представило проект долгосрочного бюджетного прогноза до 2042 года.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет Прогноз
