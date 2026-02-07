Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
07 февраля 2026 12:14Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличат на 3,8 млрд рублей
07 февраля 2026 10:20Индекс промышленного производства в Нижегородской области достиг 100,9%
06 февраля 2026 18:42Нижегородские приставы оштрафовали банк на 100 000 рублей за коллекторов
06 февраля 2026 17:00Более 365 млн рублей направят на развитие нижегородского агробизнеса
06 февраля 2026 15:26Около 60 обучающих вебинаров по маркировке "Честный знак" пройдет в феврале
06 февраля 2026 13:16Более 13 тысяч тонн продукции из Нижегородской области отправили за границу
06 февраля 2026 12:29Прием заявок на второй сезон проекта "СВОё дело" стартовал в Нижегородской области
06 февраля 2026 12:15В ВТБ прогнозируют укрепление курса доллара в I квартале
05 февраля 2026 19:46Три нижегородские компании участвуют в закупочной сессии конференции "Сделано в России. Выбирают в мире"
05 февраля 2026 15:27Новое авто в Нижегородской области обойдется в среднем в 2,6 млн рублей
Экономика

Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличат на 3,8 млрд рублей

07 февраля 2026 12:14 Экономика
Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличат на 3,8 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области выступило с инициативой внести корректировки в региональный бюджет на 2026 год. Соответствующий проект изменений опубликован на сайте Законодательного собрания региона.

Основной причиной пересмотра параметров стало увеличение расходов, связанных с исполнением контрактов, заключенных в 2025 году, а также необходимость перераспределения средств дорожного фонда и корректировка Адресной инвестиционной программы.

Согласно обновленным данным, доходы областного бюджета увеличатся на 23,6 млн рублей и составят 336,46 млрд рублей. Расходы вырастут на 3,78 млрд рублей, достигнув 369,95 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличится до 33,49 млрд рублей.

Финансирование дополнительных расходов планируется за счёт остатков средств, накопленных на 1 января 2026 года. В частности, на исполнение обязательств по контрактам, заключённым в 2025 году, направят 2,8 млрд рублей.

Среди других направлений финансирования — строительство школы на 1000 мест в центре города Бор (250 млн рублей), переселение граждан из аварийного жилья в Выксе (102,5 млн рублей), капитальный ремонт трёх трамвайных депо "Нижегородэлектротранса" (88 млн рублей).

Также предусмотрено выделение средств на проектирование и строительство магистральных водопроводных и канализационных сетей в поселках Ольгино и Новинки — на это направят 5,6 млн рублей.

1,62 млрд рублей планируется направить на увеличение дорожного фонда, а также на пополнение резервного фонда Правительства области — 3,34 млрд рублей.

Источниками финансирования дефицита станут остатки средств областного и дорожного фондов, а также неиспользованные казначейские инфраструктурные кредиты. Общий объем таких источников составит 3,76 млрд рублей.

Параметры бюджета на 2027 и 2028 годы остаются без изменений.

Ранее сообщалось, что госдолг Нижегородской области достиг 216,47 млрд рублей к 1 января 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Законодательное собрание Минфин
Поделиться:
Новости по теме
19 января 2026 11:29Нижегородские власти сэкономили 3,7 млрд рублей на торгах
24 декабря 2025 14:14Нижегородским муниципалитетам списали 3,3 млрд рублей бюджетных кредитов
18 декабря 2025 10:54Нижегородское Заксобрание утвердило бюджет на 2026 год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных