Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличат на 3,8 млрд рублей Экономика

Министерство финансов Нижегородской области выступило с инициативой внести корректировки в региональный бюджет на 2026 год. Соответствующий проект изменений опубликован на сайте Законодательного собрания региона.

Основной причиной пересмотра параметров стало увеличение расходов, связанных с исполнением контрактов, заключенных в 2025 году, а также необходимость перераспределения средств дорожного фонда и корректировка Адресной инвестиционной программы.

Согласно обновленным данным, доходы областного бюджета увеличатся на 23,6 млн рублей и составят 336,46 млрд рублей. Расходы вырастут на 3,78 млрд рублей, достигнув 369,95 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличится до 33,49 млрд рублей.

Финансирование дополнительных расходов планируется за счёт остатков средств, накопленных на 1 января 2026 года. В частности, на исполнение обязательств по контрактам, заключённым в 2025 году, направят 2,8 млрд рублей.

Среди других направлений финансирования — строительство школы на 1000 мест в центре города Бор (250 млн рублей), переселение граждан из аварийного жилья в Выксе (102,5 млн рублей), капитальный ремонт трёх трамвайных депо "Нижегородэлектротранса" (88 млн рублей).

Также предусмотрено выделение средств на проектирование и строительство магистральных водопроводных и канализационных сетей в поселках Ольгино и Новинки — на это направят 5,6 млн рублей.

1,62 млрд рублей планируется направить на увеличение дорожного фонда, а также на пополнение резервного фонда Правительства области — 3,34 млрд рублей.

Источниками финансирования дефицита станут остатки средств областного и дорожного фондов, а также неиспользованные казначейские инфраструктурные кредиты. Общий объем таких источников составит 3,76 млрд рублей.

Параметры бюджета на 2027 и 2028 годы остаются без изменений.

Ранее сообщалось, что госдолг Нижегородской области достиг 216,47 млрд рублей к 1 января 2026 года.