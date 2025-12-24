Нижегородским муниципалитетам списали 3,3 млрд рублей бюджетных кредитов Экономика

Власти Нижегородской области списали часть задолженности муниципалитетов по бюджетным кредитам, выданным в 2021–2022 годах. Общая сумма в 2025 году составит почти 3,3 млрд рублей. Эта мера стала частью более масштабной программы реструктуризации долгов, одобренной региональным правительством.

Соглашения о реструктуризации были заключены с девятью муниципалитетами. Общий объем задолженности, подлежащей реструктуризации, достиг 15,3 млрд рублей. Из этой суммы в период с 2025 по 2030 год возможно списание до 10,2 млрд рублей. Наибольшая часть приходится на Нижний Новгород, которому простили 8,5 млрд рублей долга.

В текущем году уже списано 3,2 млрд рублей. Из них 2,8 млрд направлены на погашение долгов Нижнего Новгорода. Остальные средства распределены между другими муниципалитетами: Дзержинск — 198,5 млн рублей, Кстовский район — 65,3 млн, Арзамас — 70,8 млн, Борский округ — 26,3 млн, Городецкий округ — 27,7 млн, Выкса — 41,7 млн, Балахнинский округ — 27 млн и Шахунья — 3,4 млн рублей.

Как пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, списание стало возможным после того, как муниципалитеты подтвердили целевое использование заемных средств. Более половины от списанной суммы — около 1,6 млрд рублей — была направлена на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Освободившиеся средства планируется использовать на ключевые направления развития. Среди них — переселение граждан из аварийного жилья (499,2 млн рублей), развитие инфраструктуры для новых инвестпроектов (113,2 млн), закупка техники для дорожных служб (769,4 млн), погашение долгов ресурсоснабжающих организаций (122,3 млн), а также модернизация и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры (107,4 млн рублей).

Списание долгов продолжится до 2030 года. Ранее президент России Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Для Нижегородской области это может означать высвобождение до 46,5 млрд рублей. Из них 3,5 млрд уже аннулированы.

Полученные средства планируется направлять на реализацию инвестиционных проектов, развитие ЖКХ, общественного транспорта и другие приоритетные направления.

