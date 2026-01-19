Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Экономика

Нижегородские власти сэкономили 3,7 млрд рублей на торгах

Нижегородские власти сэкономили 3,7 млрд рублей на торгах

Фото: Кира Мишина

В 2025 году правительству Нижегородской области удалось сэкономить 3,7 млрд рублей по итогам проведения государственных закупок. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

За отчетный период государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр размещения заказа" провело 1 279 процедур торгов. Общая сумма заключенных контрактов составила 101,5 млрд рублей. В среднем на каждый лот поступало 4,4 заявки от участников.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что эффективный подход к организации закупок позволяет высвобождать значительные ресурсы.

"В условиях текущей экономической ситуации вдумчивое управление бюджетными средствами приобретает особую важность. В 2025 году нам удалось сэкономить 3,7 млрд рублей — это более чем вдвое превышает показатель прошлого года. Эти средства мы направили на важнейшие социальные задачи, актуальные для региона", — отметил Поляков.

Экономия была достигнута в различных направлениях. Так, 2,4 млрд рублей удалось сохранить при ремонте и обслуживании дорожной и транспортной инфраструктуры. Еще 244,9 млн рублей — на капитальном ремонте социально значимых объектов, таких как школы и больницы. Кроме того, 198,9 млн рублей сэкономлено на оказании финансовых услуг, включая предоставление кредитных ресурсов.

Глава регионального минэкономразвития Денис Исмагилов отметил, что областная контрактная система остается действенным механизмом поддержки отечественных производителей. В 2025 году около 69,5% от общего объема закупок пришлось на нижегородские компании.

В нижегородском правительстве также отметили, что, несмотря на возможность заключения контрактов с единственным поставщиком, регион продолжает придерживаться конкурентных процедур, сохраняя прозрачность и эффективность закупочной деятельности.

Ранее сообщалось, что по итогам ноября 2025 года Нижегородская область сэкономила более 200 млн рублей в ходе торгов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

