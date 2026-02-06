В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

В Арзамасском округе разрешили отстрел лис из‑за угрозы бешенства

06 февраля 2026 07:45 Общество
В Арзамасском округе разрешили отстрел лис из‑за угрозы бешенства

Фото: freepik.com

Региональный минлесхоз разрешил отстрел лис в Арзамасском округе. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов.

Необходимость таких мер объясняется выявленными случаями бешенства в Нижегородской области. Цель — предотвратить распространение опасного заболевания, а также защитить здоровье жителей, животный мир и среду его обитания. 

Мероприятия по регулированию численности хищников будут проводиться с 27 января по 25 февраля 2026 года. Разрешен отстрел лис обоих полов и всех возрастов, при этом количество особей не ограничено.

Работы будут вестись на территории Арзамасской районной организации охотников и рыболовов в радиусе одного километра от точки с координатами 55.238932, 43.739744, включая зону ответственности общественной организации "Охотник" Пильнинского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству в селе Пушкарка Арзамасского округа начал действовать с 19 января, а эпизоотическим очагом признана указанная территория охотничьей организации. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

