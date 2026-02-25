Карантин по бешенству ввели на Автозаводе

Фото:
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале правовой информации.
Неблагополучной по заболеванию признана территория, ограниченная проспектами Кирова, Октября, Бусыгина и Ленина, а также улицей Дьяконова. Эпизоотическим очагом определена квартира в доме № 13 по улице Переходникова.
Ограничительные меры начали действовать с 19 февраля. В частности, на период действия карантина в очаге запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории посторонними лицами. Исключение сделано для специалистов госветслужбы, сотрудников, задействованных в ликвидации очага, персонала, обслуживающего животных, а также граждан, проживающих или временно находящихся на данной территории. Кроме того, запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных.
Ранее сообщалось о введении карантина по бешенству в нескольких населенных пунктах Кстовского района Нижнего Новгорода.
