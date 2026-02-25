Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 10:29
Нижегородцам рассказали, как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта
25 февраля 2026 10:14
Эксклюзив
Нестеренко вновь возглавил нижегородский патриотический центр "Авангард"
25 февраля 2026 09:59
Путин наградил орденом нижегородского актера Сергея Блохина
25 февраля 2026 09:46
Карантин по бешенству ввели на Автозаводе
25 февраля 2026 09:26
Нижегородцев ждет короткая рабочая неделя в марте
25 февраля 2026 09:06
Эксклюзив
Косметический ремонт ждет фонтан в Автозаводском парке в 2026 году
25 февраля 2026 08:42
Нижегородская канатка заплатит 10 млн за подключение к системе оплаты проезда
25 февраля 2026 07:50
Нижегородцев предупредили о рисках для здоровья во время Великого поста
25 февраля 2026 07:34
Оборотные тупики начали строить за станцией метро "Сенная" в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 07:00
Эксклюзив
Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области
Общество

Карантин по бешенству ввели на Автозаводе

25 февраля 2026 09:46 Общество
Карантин по бешенству ввели на Автозаводе

Фото: Александр Воложанин

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ губернатора опубликован на портале правовой информации.

Неблагополучной по заболеванию признана территория, ограниченная проспектами Кирова, Октября, Бусыгина и Ленина, а также улицей Дьяконова. Эпизоотическим очагом определена квартира в доме № 13 по улице Переходникова.

Ограничительные меры начали действовать с 19 февраля. В частности, на период действия карантина в очаге запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение территории посторонними лицами. Исключение сделано для специалистов госветслужбы, сотрудников, задействованных в ликвидации очага, персонала, обслуживающего животных, а также граждан, проживающих или временно находящихся на данной территории. Кроме того, запрещены ввоз и вывоз восприимчивых животных. 

Ранее сообщалось о введении карантина по бешенству в нескольких населенных пунктах Кстовского района Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Бешенство Карантин
Поделиться:
Новости по теме
24 февраля 2026 18:25
Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак
08 февраля 2026 10:42
Приманку с вакциной от бешенства для лис разложили у Школы 800 в Верхних Печерах
06 февраля 2026 07:45
В Арзамасском округе разрешили отстрел лис из‑за угрозы бешенства
21 января 2026 13:13
Бешеный хомяк укусил ребенка в Новинках: введен карантин
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных