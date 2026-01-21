10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Происшествия

Бешеный хомяк укусил ребенка в Новинках: введен карантин

21 января 2026 13:13 Происшествия
Бешеный хомяк укусил ребенка в Новинках: введен карантин

Фото: сгенерировано нейросетью

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В нижегородском поселке Новинки зафиксирован случай бешенства у дикого обыкновенного хомяка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил региональный Комитет ветеринарии.

По информации ведомства, инцидент произошел 4 января. По словам специалистов, дикий хомяк вышел к людям, и его заметил 12-летний мальчик, который в тот момент гулял на улице. Ребенок взял зверька на руки, и тот укусил его за руку.

Мальчику сразу же оказали помощь и провели профилактику против бешенства.

После подтверждения диагноза в поселке ввели карантин. Он продлится минимум 60 дней. В это время специалисты сосредоточены на разъяснительной работе с населением, вакцинации домашних и уличных животных, а также отлове безнадзорных особей.

Как пояснили специалисты, бешенство передается только при контакте — через укус или ослюнение. В зимний период хомяки обычно находятся в спячке глубоко в норах. Перед тем как залечь в спячку, они замуровывают вход в жилище и не покидают его до весны. Однако при заражении бешенством поведение животного резко меняется, что, вероятно, и стало причиной появления хомяка на улице.

Ранее сообщалось, что в нижегородском селе объявлен карантин после вспышки бешенства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Бешенство Животные Карантин
