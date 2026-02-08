Приманку с вакциной от бешенства для лис разложили у школы 800 в Верхних Печерах Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В районе школы №800 в микрорайоне Верхние Печёры сотрудники госохотнадзора разложили вакцину от бешенства для диких лисиц. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

По его данным, поводом стали обращения местных жителей, которые неоднократно замечали двух хищников вблизи жилых домов и опасались за безопасность детей.

В минлесхозе пояснили, что появление лис вблизи школы не случайно — они обитают на склонах Печерского оврага, который является их естественной средой. Животные устраивают норы на возвышенностях с песчаной почвой, где меньше риск затопления. В районе чаще всего встречаются молодые особи, в то время как взрослые лисы избегают контактов с людьми.

Выход диких животных в населённые пункты специалисты связывают с сочетанием природных и антропогенных факторов, включая суровую зиму и нарушение правил обращения с отходами.

Для профилактики бешенства у лис использовали оральную вакцину в виде брикетов-приманок с ослабленным вирусом.

"Этот метод считается наиболее эффективным и безопасным для иммунизации диких плотоядных: поедая приманку, звери получают дозу препарата, что запускает в их организме процесс формирования иммунного ответа", - сообщили в ведомстве.

Устойчивость к вирусу у лисиц формируется в течение трёх недель после приёма вакцины. Эффект сохраняется на протяжении года, что позволяет существенно снизить риск распространения бешенства среди диких животных.

Ранее сообщалось, что в Арзамасском округе разрешили отстрел лис из‑за угрозы бешенства.