Нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях

37-летнего нижегородца арестовали по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По версии следствия, с 2021 по 2025 год мужчина администрировал канал в одном из мессенджеров и размещал в открытом доступе материалы о деятельности запрещённых в России организаций. Публикации могли просматривать неограниченное число пользователей.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации").
Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональными управлениями СК и УФСБ. После установления личности мужчину задержали.
На время предварительного расследования суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось о задержании нижегородца, которого обвиняют в пропаганде терроризма через интернет.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+