Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
27 февраля 2026 09:11 Происшествия
Нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях

37-летнего нижегородца арестовали по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, с 2021 по 2025 год мужчина администрировал канал в одном из мессенджеров и размещал в открытом доступе материалы о деятельности запрещённых в России организаций. Публикации могли просматривать неограниченное число пользователей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации").

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональными управлениями СК и УФСБ. После установления личности мужчину задержали.

На время предварительного расследования суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось о задержании нижегородца, которого обвиняют в пропаганде терроризма через интернет.

