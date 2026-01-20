Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Происшествия

Двух подростков будут судить за теракт на ж/д в Нижегородской области

20 января 2026 12:34
Двух подростков будут судить за теракт на ж/д в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Двое несовершеннолетних предстанут перед судом по делу о теракте на железной дороге в Нижегородской области. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. 

Преступление было совершено в феврале 2025 года. По данным следствия, молодые люди за денежное награждение подожгли релейный шкаф и два шкафа пункта считывания информации на перегоне станций Тоншаево - Пижма ГЖД. Цель — дестабилизация деятельности органов власти РФ. 

В результате был поврежден железнодорожный объект транспортной коммуникации, из-за чего впоследствии были задержаны поезда на указанном участке ж/д. 

Правоохранители установили и задержали поджигателей. 

Как стало известно 20 января 2026 года, расследование уголовного дела завершено. Прокуратура направила его во второй Западный окружной военный суд (Москва). 

Напомним, осенью житель Дзержинска получил 12 лет за теракт на железной дороге. 

Поджог Прокуратура Терроризм
