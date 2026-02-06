В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Происшествия

Студент из Кинешмы получил 19 лет колонии за теракт в Нижегородской области

06 февраля 2026 14:39 Происшествия
Студент из Кинешмы получил 19 лет колонии за теракт в Нижегородской области

В Иванове суд вынес приговор 19-летнему жителю Кинешмы, признанному виновным в участии в террористическом сообществе и совершении террористических актов на территории двух регионов — Ивановской и Нижегородской областей. Об этом сообщили в прокуратуре Ивановской области.

По данным следствия, в 2024 году неустановленные лица создали террористическое сообщество, целью которого было совершение преступлений террористической направленности. Молодой человек, вступивший в эту группу, получил от организаторов координаты объектов и указания к действию.

С 19 декабря 2024 года по 8 января 2025 года он совершил поджоги двух объектов инфраструктуры связи. В Нижегородской области - трансформатор, обеспечивавший питание базовой станции одного из федеральных операторов сотовой связи, в Ивановской - серверную базовой станции. 

За выполнение этих действий обвиняемый получил почти 30 тысяч рублей от неустановленных лиц. Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Ивановской области.

2-й Западный окружной военный суд признал молодого человека виновным по трем статьям Уголовного кодекса: участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) и террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). 

Молодому человеку назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы. Первые 4 года он проведет в тюрьме с ограничением свободы на срок 2 года, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что двое подростков предстанут перед судом по делу о теракте на железной дороге в Нижегородской области. 

Теги:
Приговор Суд Терроризм
