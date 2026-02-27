Эксперт-мониторинг событий с 20 по 27 февраля 2026 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели – "Четыре года СВО: с кем воюем?", "Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства", "2026 год в России объявлен годом празднования 225-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля".

Федеральная тема – Четыре года СВО: с кем воюем?

Эксперт "Минин-центра", русский поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба, к.филол.н. Михаил Кильдяшов:

"Четыре года моросил, слезил окно свинец" - вспоминаю я строки поэта Юрия Кузнецова о Великой Отечественной войне. Вот уже четыре года новый свинец слезит извечное русское окно. Это свинец вдовьих и материнских плачей, детских страданий, стариковских причитаний. Это наш героический свинец, бравший Мариуполь, Авдеевку, Угледар и Бахмут. Это вражеский свинец, бьющий, вопреки всем законам войны, по больницам и школам. Свинец, сразивший немало наших жизней, в которых пульсировали труд и творчество.

Плотная свинцовая пелена заволакивает русское окно, застит солнце. Но наши молитвы, наше упование на Победу одолевают непроглядную завесу, вытесняют серое, наполняют мир красками, грядущим майским цветением.

За свинцовой пеленой не видно истинного образа врага. В каждую войну враг таился под самыми разными личинами: его именовали "игом", "нацизмом", "терроризмом"… Но всегда это была адская тьма, которая восстаёт на солнце правды. Четыре года враг прятал своё новое обличие, своё новое воплощение и вот открылся островом Эпштейна.

Этот сгусток скверны, разврата, тлена и смерти стал главной вражеской базой, заводом по производству тьмы. Не НАТО, а остров Эпштейна – главный поставщик оружия для ВСУ. Это оружие – ненависть ко всему живому, справедливому, разумному. Ненависть к добру, милосердию, к исторической памяти, к родству, созиданию. Такому оружию ненависти не противопоставить "Орешник": даже самый точный и мощный удар не уничтожит подобного логова. Остров Эпштейна – это не точка на карте. Это сущность, проникающая в человека, расползающаяся на целые страны, обволакивающая правителей. Остров Эпштейна норовит стать материком, затем частью света, где не будет места свету, а затем захватить мироздание.

Этот коллективный Эпштейн отведал уже всего. Он разрезал, как вожделенное блюдо, Югославию, он облил ядовитым чёрным соусом Ливию и Сирию, он пожирает детей Палестины. Коллективный Эпштейн пресытился, захотел попробовать неведомого: и вот он жадными ложками жрёт из тела Украины. Он поглощает украинскую землю, украинское небо, украинское солнце, украинские жизни. Коллективный Эпштейн раздаёт ложки тем, кто называл себя на Украине "слугами" народа – и они едят со зверским аппетитом.

Но этого пиршества коллективному Эпштейну мало. Он подбирается к России, и знает, что к нему примкнёт множество голодных ртов. За ложечку на этом пиру наши ненавистники отдадут всё, только бы оказаться сопричастными этой дьяволиаде.

Но русский свет слепит Эпштейнову тьму. СВО – это отбрасывание тьмы, сжатие её до карандашной точки. Украину ещё можно спасти, можно отогнать от неё трупоедов, а после окропить растерзанное тело живой водой.

Но Эпштейн лукав. Он понимает, что русского человека нельзя купить, но его можно обмануть. Эпштейн ползуч и хитёр. Это он пролил на наши окна свинец, чтобы скрыть от нас, где подлинные радетели за Россию, а где интриганы и стяжатели. Скрыть тех, кто уже обзавёлся ложечкой для адского пира. Лукавый Эпштейн может ещё сильнее разжечь войну, может имитировать мир, но передышки он точно никому не даст.

Многое теперь "сквозь тусклое стекло", "гадательно". Кому верить? На кого уповать? Я верю русскому воину, который буквально сейчас, в этот самый миг идёт в атаку, который смотрит в глаза Эпштейнову злу, разит его.

Ты, русский воин, мера всего: правды, чести, любви, будущего. Только ты знаешь, что сейчас полезно России. Как ты скажешь, как ты поступишь, так и будет".

Федеральная тема – Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"25 февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил в Государственной Думе отчет о работе правительства за 2025 год. Сведения отчёта были изложены в соответствии с приоритетными направлениями, определёнными стратегическими указами президента РФ.

Акценты и конкретные данные были приведены по тем аспектам, которые отвечают и участвуют в формировании у массовой аудитории позитивного имиджа правительства:

–положительная динамика в экономике и рост ВВП на 1%, в т.ч. в промпроизводстве — на 1,3%, в т.ч. за счет обработки, которая прибавила 3,6%;

–рост ВВП за три последних года превысил 10%;

– несырьевой, неэнергетический экспорт по итогам года вырос почти на 9,5% и приблизился к 13 триллионам рублей, но и доля дружественных государств, очень важно, в нём составила почти 86%;

–выпуск лекарств увеличился почти на 15,5%, а медизделий, соответственно, на 10%;

–Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий;

–сохранены все меры поддержки семей с детьми;

–сохранён низкий уровень безработицы в 2,2%, и возможности получить новую специальность, заключить социальный контракт в трудной жизненной ситуации;

–до 27 000 р. повышен минимальный размер оплаты труда;

–повышены страховые пенсии, исходя из инфляции, в 9,5% и, соответственно, возобновили их индексацию для работающих граждан;

производилось строительство, ремонт, обеспечение новым оборудованием образовательных и медицинских учреждений;

–принимались меры противодействия кибермошенничеству;

–сохранены жилищные проекты, в т.ч. индустрия новостроек, семейной и пр. специализированных ипотечных программ;

–продолжено оказание помощи для Курской, Белгородской, Брянской областей, для Донецкой и Луганской Народных Республиках, для Запорожской и Херсонской областей;

–продолжились модернизация и строительство объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. автомобильных дорог, и результаты этой деятельности на 15% превышают то, что было достигнуто годом ранее;

–решаются задачи укрепления безопасности, обороноспособности России и комплексной социальной помощи участникам СВО и членам их семей; и пр.

Весь основной набор отчётных данных приглашает увидеть, что в прошедшем году социально-экономическая основа привычного для большинства граждан образа жизни не изменилась, не деформировалась под ударами разных вызовов, сохранила стабильность: "Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать, в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам, ну и другим многочисленным вызовам…". Лишь небольшая часть отчётных данных, обративших на себя внимание в ходе дискуссии, приоткрывает то, что необходимо рассматривать "вооружённым глазом".

Точкой входа для аналитического внимания стала тема инфляции и возможного роста бюджетного дефицита. На фоне тенденции сокращения нефтегазовых доходов финансовые власти с участием президента РФ "допоздна" обсуждают различные варианты финансирования возникающего дефицита бюджета, - в т.ч. возможности ужесточения бюджетного правила, - что позволит правительству России меньше тратить и пополнять Фонд национального благосостояния для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости бюджетной конструкции. Другими словами, ряд ключевых моментов устойчивости российской экономической системы, которые через "пунктик" про финансирование дефицита бюджета связан с движением финансов и функционированием банков, в отчёте не прозвучали. Про банковский сектор, про его прибыльность, про динамику накопления депозитов, про динамику кредитования, про дивиденды акционеров и пр. в отчёте правительства не говорится. Поэтому доклад оставляет ощущения недосказанности, обрыва передачи на самом интересном месте.

Впрочем, возможно, эта часть сведений прозвучит в отчёте ЦБ, в отчёте Счётной палаты, которые уже стоят в плане заседаний Госдумы".

Муниципальная тема – 2026 год в России объявлен годом празднования 225-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля

Эксперт "Минин-центра", эксперт Общероссийского общественного движения "Русская мечта", к.филос.н. НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев:

"Указом президента РФ Владимира Путина от 08.11.2023 № 843 нынешний 2026 год в России объявлен годом празднования 225-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Мероприятия в рамках чествования писателя примут общенациональный характер. Старт этому был дан на родине Даля – в Луганске.

Владимир Иванович Даль (1801 – 1872) известен, в первую очередь, как составитель "Толкового словаря живого великорусского языка", содержащего примерно 200 тысяч слов. Однако, он трудился и в других областях, а именно - он был хорошим врачом-хирургом, писателем, географом, собирателем этнографического материала.

Родившись в современном Луганске (отсюда и прозвище "казак Луганский"), Даль много ездил по территории России и большую часть своей жизни провел у нас на Нижегородской земле. Здесь он пробыл с 1849 – 1859 гг. Свое отношение к нашему городу и к нижегородцам он выразил в своих пословицах и поговорках. "Нижний – сосед Москве ближний: дома каменные, люди железные".

Именно у нас в городе Даль много работал над своим словарем, здесь он довел его до буквы "П". Одним из источников его словаря была Нижегородская ярмарка, проходившая у нас в городе 15 (27) июля и до 25 августа (6 сентября). Но самая бурная торговля начиналась с августа и продолжалась до начала сентября. Именно здесь Даль проводил много времени, собирал и записывал слова и их значение. Это был его "сезон охоты".

В Нижнем Новгороде Даль работал управляющим удельной конторы, т.е. чиновником удельного ведомства, который осуществлял местное управление удельными имениями (землями, приписанными к императорской семье). Данная должность предполагает частые поездки по вверенной ему территории. Поездки помогали не только пополнять свой словарь, но и работать над сборником пословиц русского народа, который был закончен в 1853 году, однако получил негативную редакцию Академии наук и был издан только спустя почти десять лет.

В Нижнем Даль много писал и печатал свои литературные произведения, которые во многом были взяты из жизни простого русского человека, как крестьянина, так и предпринимателя. Здесь Даль написал такие произведения как "Народный месяцеслов" и сто небольших повестей и рассказов, получивших общее название "Картины из русского быта". В этих работах он описывает наших земляков как положительных персонажей, сильных как нравственно, так и физически, с богатой душой. Кроме этого, здесь Далем были написаны короткие рассказы-воспоминания о своей армейской жизни "Матросские досуги" и "Солдатские досуги". Это такие сборники, которые составили своеобразную трилогию о жизни простого русского народа – солдатах, матросах и крестьянах.

Даль искренне любил нижегородскую землю, однако справедливости ради необходимо отметить и достаточно ироничные поговорки в отношении наших земляков. Ну, например, "Нижегород – либо мот, либо вор, либо пьяница, либо жена гулявица". Или вот еще "Кстово – Христово: чарочка маленька, да винцо хорошо".

Всем известно, что Даль был другом Пушкина, который и умер практически на его руках в 1837 году. Однако, живя в Нижнем Новгороде, Даль познакомился и был дружен и с другими представителями русской литературной среды. На нижегородской квартире Даля бывали писатели Д. Григорович и друг Пушкина - И. Пущин, возвращавшийся из ссылки. Заходили к нему и тогда еще юные литераторы Д. Боборыкин и Н. Добролюбов, а также Тарас Шевченко.

В 1859 году Даль выходит в отставку и уезжает в Москву. Однако Нижегородская губерния сыграла важную роль в жизни В. И. Даля. Сегодня у нас есть памятные места, связанные с Владимиром Ивановичем Далем. Здесь установлен его бюст на Верхне-Волжской набережной, а также памятная доска на фасаде дома №25 по улице Большая Печерская. Так что наш город имеет самое непосредственное отношение к празднованию юбилея этого великого человека".